Пенсионные излишки снова ограничили: что теперь запрещено?

Тратить пенсионные излишки на пластику запретили. Подача заявок на использование средств из своих пенсионных счетов для пластических операций с 12 декабря остановлена.

По данным Отбасы банка, сейчас в обработке находится больше 6 тысяч подобных заявок. Их рассмотрят, но новые принимать больше не будут. Как пояснили в ведомстве, после того как пенсионные излишки запретили тратить на стоматологию и офтальмологию, они отметили увеличение количества заявок по направлению «реконструктивные и восстановительные операции».

«Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан – обязанность Отбасы банка. Когда мы заметили резкий всплеск интереса граждан к пластическим операциям, то увидели в этом риск нецелевого использования пенсионных излишков. Поэтому вынуждены остановить прием заявок по этой цели. Казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Под этим предлогом сейчас все чаще средства попросту выводятся из ЕНПФ с помощью посредников. Именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для «Отбасы банка» важно обеспечить целевое использование пенсионных средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения», — говорит Ляззат Ибрагимова, председатель правления «Отбасы банка».

Пенсионные излишки казахстанцы по прежнему могут использовать на лечение ряда заболеваний. А также на улучшение жилищных условий: покупать жилье, погашать частично или полностью ипотеку, а также пополнять депозит в «Отбасы банке».