Последствия февральской непогоды – Шымкент лишился 418 деревьев

Мощный снегопад и обильные осадки в начале февраля доставили много хлопот горожанам. Поваленные деревья, пострадавшие автомобили и другие проблемы стали последствиями стихии.

В акимате подсчитали, что непогоду не пережили 418 деревьев. Ещё у почти 3 тысяч были сломаны ветви.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города Шымкента:

«Эти деревья якобы были засохшими, санитарная обрезка не проводилась. Идут разговоры: куда смотрел акимат? Это не так. Несколько дней подряд шёл дождь. Деревья впитали в себя влагу. Затем выпал снег, после чего пошёл дождь со снегом. Если вы обратили внимание, на кронах образовались тяжёлые снежные массы. Такая ситуация может произойти в любом городе, не только в Шымкенте».

В социальных сетях некоторые пользователи писали, что упавшие деревья были гнилыми. Якобы, несмотря на обращения с просьбой спилить их, местные власти не приняли мер. Однако у заместителя акима и официального представителя акимата Сарсена Куранбека иная позиция.

«Все деревья засохли, санитарная обрезка не проводилась — не из-за этого! Сложились неблагоприятные природные условия. Это обстоятельство ни с кем не связано — всё произошло под воздействием природных факторов. Просим отнестись к этому с пониманием», — говорит замакима.

Официальный представитель акимата также сообщил новые подробности по факту гибели 10-летнего мальчика, на которого упало дерево во дворе одного из многоквартирных домов в 11-м микрорайоне.

«Здесь есть ответственность и со стороны руководства школы. Я дал поручение провести служебную проверку. В данном случае необходимо учитывать и ответственность мамы. В тот момент ребёнок должен был находиться в школе. По словам матери, она не звонила и не предупреждала, что он заболел. Мы не хотим вновь и вновь поднимать эту тему. Мы скорбим и выражаем соболезнования».

Сейчас последствия непогоды ликвидированы,и по словам местных властей, город приведён в порядок.