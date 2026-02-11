Коммунальщики Шымкента перешли на круглосуточный режим работы

Коммунальные службы Шымкента перешли на усиленный режим работы. На городских магистралях работает 240 единиц специальной техники, около двух тысяч работников круглосуточно находятся на своих рабочих местах, очищая городские дороги, тротуары и общественные места.

Собранный снег вывозится в специально отведённые места.

Нуркожа Сапарбай, главный специалист управления развития комфортной городской среды:

«Вся техника и работники коммунальных служб распределены по нескольким направлениям. В первую очередь очищаются основные магистральные проспекты — Тауке хана, Кунаева, Республики и другие центральные улицы. Затем работы продолжаются по второстепенным направлениям. Техника работает круглосуточно, посменно, без остановок. Поэтому полная очистка дорог от снега будет обеспечена».

Синоптики сообщают, что непогода не собирается отступать. Ожидается, что и завтра обильный снегопад продолжится, затем он может перейти в дождь. Поэтому работа по расчистке улиц продолжится, необходимая материальная база имеется, заготовлены инертные материалы — 25 тысяч кубометров песка и 15 тысяч тонн соли.