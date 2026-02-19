Почему снег в Шымкенте — бедствие городского масштаба

Пока в Шымкенте установилась почти летняя погода, синоптики вновь предупреждают: впереди резкое похолодание, осадки и усиление ветра. А значит, прощаться с зимой, возможно, еще рано. Тем более что всего неделю назад обычный снегопад обернулся для города настоящим бедствием. Давайте вспомним как это было.

Утро 11 февраля 2026 года в Шымкенте выдалось сказочно-прекрасным. Крупные хлопья снега красиво падали на землю, мягко, бесшумно ложились на ветви деревьев, пушистым белым покрывалом застилали темный асфальт. Пространство преображалось на глазах: из скучно-серого оно становилось нарядным, кипенно-белым. За окном вырисовывался бесподобный зимний пейзаж…

Давно заметила, что в моем окружении никогда не давали радоваться таким зимним картинкам. Ветеринар-каракулевод в семье всегда сокрушался: «Овцы, бедные овцы, как им теперь добывать себе корм»; авиадиспетчер ванговал: «Ну все, сейчас закроют аэропорт, пока не почистят взлетно-посадочную полосу, самолеты сажать не будут»; сосед-водитель клял на чем свет лысую резину на шинах; старшее поколение заранее опасалось гололеда… Вот так, никакого лирического: «Снег кружится, летает, летает…» Настрой у всех был один: раз снег – жди проблем!

И на этот раз подобные проблемы не заставили себя ждать. Уже в полдень в соцсетях народ Шымкента стал выкладывать фото и видео прогнувшихся под тяжестью мокрого снега веток, а потом и поваленных деревьев. Ближе к вечеру пришла весть о трагедии в 11-м микрорайоне. Там во дворе многоэтажных домов дерево упало на мальчика — он погиб.

OTYRAR передал следующее: «В полицию поступило сообщение, что на несовершеннолетнего упало дерево. В результате происшествия мальчик скончался.

По факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшим смерть человека, полиция возбудила уголовное дело.

По предварительным данным, во время игры несовершеннолетний тянул к себе ветви дерева, на которых находилась значительная масса снега после снегопада. В результате произошел сход снега, а дерево упало».

В общем, ребенок играл, не подозревая, что тяжелый снег на дереве может быть настолько опасен. Жалко мальчишку… Он учился в четвертом классе школы №36. Искренние соболезнования его родным и близким.

В тот же день в городе пострадало несколько автомобилей, припаркованных возле деревьев: крупные сорвавшиеся ветви упали на них. К счастью, хоть в этих случаях обошлось без человеческих жертв. И, конечно же, такой обильный снегопад стал причиной массовых аварийных отключений электроэнергии. В разных районах Шымкента деревья под тяжестью снега цепляли и тянули за собой линии электропередачи. Множество случаев повреждений и порывов электросетей.

А дождь, который во второй половине дня пришел на смену снегу, привел к потопам на улицах города и во дворах. Ливневая канализация в отдельных районах мегаполиса в очередной раз не выдержала испытаний.

Спасибо энергетикам: они отработали оперативно. Аварийные бригады ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» восстановили электроснабжение в максимально короткие сроки.

К устранению последствий непогоды шымкентские коммунальные службы приступили на следующий день. 12 февраля по всему городу стали распиливать поваленные деревья, расчищать дворы, улицы и проезжие части.

В пресс-службе акимата Шымкента сообщили: «На городских магистралях работали 240 единиц специальной техники. Около 2 000 работников круглосуточно находились на своих рабочих местах, очищая дороги, тротуары и общественные места».

Дождь в Шымкенте шел с небольшими перерывами с 11 по 14 февраля. А резкое потепление, начавшееся в воскресенье, казалось бы, уже ничем не напоминало о снежных и паводковых проблемах города. Ну а поскольку зима все-таки еще не закончилась и погода в наших широтах непредсказуема, стоит напомнить землякам о мерах безопасности, которые помогут предотвратить несчастья при падении деревьев или хотя бы отчасти минимизировать последствия.

Пронумеруем эти шаги.

1. Следите за сообщениями о погоде и предупреждениями службы ЧС. Если пришла весть об ожидаемом штормовом ветре или снегопаде, заранее уберите припаркованный на участке автомобиль и другую ценную технику под навес или в гараж. Главное — подальше от деревьев. И сами не укрывайтесь под ними в непогоду.

2. Во время штормового ветра, сильного снегопада или ливня лучше находиться дома, в помещении. Если в такую погоду вам все-таки надо срочно выйти, то будьте предельно осторожны: обходите старые деревья, оглядывайтесь на балконы, крыши домов, не ходите под ними.

3. После шторма следует осмотреть деревья и участок на предмет повреждений.

4. Если на вашем пути лежит упавшее дерево и блокирует вам или вашему автомобилю дорогу, то прежде всего снижайте скорость движения.

5. Следующий шаг — оцените риски: оборванные электрические провода могут лежать на дереве, на земле или даже в луже рядом. По возможности надо максимально четко обозначить опасный участок, чтобы другие люди не попали в беду.

Вызывайте помощь — звоните по номеру 112. Диспетчер единой службы спасения сам определит, кто необходим в вашей ситуации (МЧС, МАИ, скорая, аварийная служба электросетей), и направит их по указанному вами адресу.

Ваша задача в данном случае не геройствовать, а обеспечить свою безопасность и вызвать тех, кто уполномочен и обучен решать такие проблемы.

Есть пожелания и местной власти.

1. Сотрудникам организаций благоустройства всех пяти районов города надо провести всеобщую проверку состояния деревьев вдоль улиц, во дворах многоэтажек, школ, детсадов, поликлиник, амбулаторий и больниц. Очевидно, что такой осмотр выявит потенциальную опасность уже на ранней стадии. К примеру, в палисадниках домов по улице Мангельдина стоят покосившиеся деревья. Их надо спилить и посадить на их место крепкие молодые деревца, ухаживать за ними — тень-то нужна.

Нужно по всему городу спилить напрочь сухие и трухлявые деревья, надломленные и висящие ветки.

2. Надо принять и четко понимать-таки отличие городских посадок от сельских, дачных. В городе ограниченное пространство для корней и кроны деревьев. В Шымкенте, как правило, плохое качество почвы, дефицит, а где-то, наоборот, избыток воды и света, переизбыток тепла, загрязнений, химических или физических повреждений деревьев. В нашем городе большие площади деревьев давно не обрабатывались от вредителей.

В Кишиневе живет молодой активист и урбанист Виктор Киронда. Если не ошибаюсь, он вице-мэр столицы Молдавии. Познакомьтесь с его взглядами на проблему озеленения:

«1. Город — это не лес. Городские деревья являются элементами декора и дизайна. Они могут быть спилены, купажированы и перемещены в зависимости от специфической планификации улицы. Правда, делать это должны специалисты в своей области. Не всякий мужик с «Дружбой» в руках понимает в деревьях.

2. Деревья не являются памятниками истории (за небольшим исключением). Их нельзя оставлять стареть и умирать естественной смертью. Ни один современный город не позволяет уличным деревьям дорастать до своей биологической зрелости. Иначе их корни начинают разрушать сети подземных коммуникаций, асфальт, тротуары, а крона деревьев задевает фасады и крыши. Средняя высота деревьев на улицах должна быть 5-10 метров — в зависимости от ширины улицы и дистанции от фасадов зданий.

Когда посадка деревьев невозможна, находятся временные решения озеленения улицы.

3. На месте спиленных деревьев необходимо сразу же сажать новые. Но саженцы не должны быть толщиной с палец, их нельзя оставлять на волю случая и припаркованных на тротуарах автомобилей. Сажают уже окрепшие саженцы, которые защищают специальными деревянными конструкциями.

4. Кроны городских деревьев купажируются, их стригут. Так, чтобы их ветви не переплетались хаотически, не задевали линии электропередачи и фасады зданий.

Конечно, деревья являются важным элементом городской инфраструктуры.

Конечно, они производят кислород, очищают воздух, образуют тень и создают красивый вид.

Конечно, за деревьями на улицах следует ухаживать, их нужно сажать заново и культивировать, а не спиливать, чтобы создать парковочные места на тротуарах.

Деревья должны обеспечивать нам комфортное городское пространство, а не приносить разрушения и катастрофы. А для этого необходим эффективный менеджмент городских зеленых посадок и массивов. Так, как это практикуется в цивилизованных городах мира».

…Да, гибель шымкентского мальчика в очередной раз напомнила всем, что во время непогоды нельзя пренебрегать мерами защиты. Как видим, при определенных обстоятельствах и дерево может убить человека. Поэтому следите, чтобы дети и старики не покидали безопасные зоны. Береженого Бог бережет.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА