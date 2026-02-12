Упавшие деревья, разбитые окна и авто: как Шымкент пережил снегопад

11 февраля в Шымкенте началось с проливного дождя, который шел всю ночь. Уже утром погода резко сменилась, город накрыл снег. Крупные хлопья ложились на дороги, крыши домов и деревья.

Шымкентцы делились в соцсетях кадрами заснеженных улиц, отмечая редкую для нашего южного города зимнюю красоту. Однако очень скоро стало ясно: снег принес с собой не только зимнюю сказку, но и серьезные проблемы. Уже к обеду социальные сети заполнили видео, на которых под тяжестью мокрого снега падали деревья. Крупные ветки обрушились на припаркованные автомобили, повреждая технику.

В одном из дворов упавшее дерево рухнуло прямо на жилой дом и пробило окно квартиры. На место оперативно прибыли спасатели. Они устранили последствия происшествия и убрали ветки.

Вечером стало известно, что непогода принесла с собой трагедию. Под упавшим деревом погиб мальчик. Его нашли дворники, которые сразу вызвали скорую помощь. Но прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Известно, что мальчик учился в четвертом классе. По факту произошедшего в полиции начали расследование. В акимате города выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Просим жителей соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных условий», — пресс-служба акимата Шымкента.

Сегодня коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды. По всему городу поваленные деревья распиливают и вывозят, расчищая дворы, тротуары и проезжие части.

«Коммунальные службы Шымкента перешли на усиленный режим работы На городских магистралях работает 240 единиц специальной техники. Около 2000 работников круглосуточно находятся на своих рабочих местах, очищая городские дороги, тротуары и общественные места», — — пресс-служба акимата Шымкента.

Также в результате падения деревьев были повреждены автомобили. Одно из таких происшествий произошло по улице Желтоксан. Здесь под тяжестью снега дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Повреждения получили несколько машин. Три из них пострадали особенно сильно. Владельцы автомобилей оценивают нанесенный ущерб и планируют обратиться в компетентные органы.

Сегодня снег в Шымкенте вновь сменился дождем. Спасатели предупреждают жителей о сохранении неблагоприятных погодных условий и просят соблюдать меры предосторожности.

«В соответствии со штормовым предупреждением «Казгидромет», 11 и 12 февраля в городе Шымкент ожидаются осадки, временами сильные осадки в виде дождя и снега. Также прогнозируются гололёд, низовая метель и туман. С юго-запада ожидается ветер, порывы до 15–20 м/с. В связи с ухудшением погодных условий обращаемся к жителям и гостям города с просьбой: воздержаться от дальних поездок в период неблагоприятной погоды; соблюдать повышенную осторожность на дорогах и тротуарах в условиях гололёда; быть внимательными вблизи деревьев и линий электропередачи; строго соблюдать правила пожарной безопасности, безопасно эксплуатировать газовые и печные отопительные приборы», — ДЧС Шымкента.

Завтра, 13 февраля синоптики также обещают в Шымкенте осадки — снег с дождем. Спасатели призывают по возможности не оставлять автомобили под деревьями, избегать потенциально опасных участков и следить за оперативными предупреждениями экстренных служб.