Шымкент и иранский Файсалабад стали городами-побратимами

Редактор Жулдыз Ахмет
74
Фото из открытых источников

Сотрудничество между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан продолжает укрепляться.

В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пакистан 3–4 февраля 2026 года был подписан меморандум о побратимских отношениях между городами Шымкент и Файсалабад.

Документ направлен на развитие дружбы и стратегического партнёрства между Казахстаном и Пакистаном на региональном уровне.

Меморандум предусматривает установление прямых связей между деловыми кругами двух городов, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также расширение обмена культурным и гуманитарным опытом.

Напомним, что Файсалабад – один из крупных промышленных центров провинции Пенджаб и широко известен как текстильная столица Пакистана.

