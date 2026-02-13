До +23°C ожидается в Шымкенте

Прогноз погоды по Шымкенту на 14–20 февраля 2026 года:

14 февраля: переменная облачность, ночью и утром дождь, местами туман. Ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура: ночью 2–4°С, днем 10–12°С.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8–13 м/с. Температура: ночью 2–4°С, днем 15–17°С.

16 февраля: облачно, днем дождь. Ветер юго-восточный 8–13 м/с. Температура: ночью 6–8°С, днем 13–15°С.

17 февраля: переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 8–13 м/с. Температура: ночью 6–8°С, днем 13–15°С.

18 февраля: переменная облачность, дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 8–13 м/с. Температура: ночью 6–8°С, днем 18–20°С.

19 февраля: переменная облачность, дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 8–13 м/с. Температура: ночью 10–12°С, днем 21–23°С.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8–13 м/с. Температура: ночью 3–5°С, днем 8–10°С.