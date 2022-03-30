Переименование Капшагая в Кунаев одобрила ономастическая комиссия

Ономастическая комиссия одобрила переименование Капшагая в Кунаев. Все необходимые документы сейчас готовятся, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и спорта.

Министр Даурен Абаев подчеркнул, что переименование любого города, населенного пункта или улицы осуществляется в соответствии с требованием законодательства, регулирующего сферу ономастики.

Комиссия в свою очередь, рассматривает поступившие предложения и дает свое заключение. При положительном заключении решение о переименовании утверждается указом президента.

Напомним, о «ребрендинге» нового областного центра в своем Послании народу Казахстана говорил президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что, если общество предложит назвать город в честь Динмухамеда Кунаева, глава государства возражать не станет.