В Шымкенте обсудили проект новой Конституции со студентами и преподавателями

Проект новой Конституции направлен на расширение прав и свобод граждан. В документе защита прав человека определяется как главная ценность, при этом усиливается независимость судебной системы и верховенство закона.

Конституционные реформы должны укрепить доверие граждан к власти и предоставить больше возможностей для учета общественного мнения. В этом контексте заместитель акима города Сарсен Куранбек провел встречу со студентами и преподавателями университета, где подробно обсудил Конституционные реформы.

Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента:

«Во время послания Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелулы поднял вопрос о парламентской реформе. Причина заключается в том, чтобы ускорить процесс принятия законов, улучшить их эффективность в условиях стремительно меняющегося мира. Поднимались различные важные темы, и что самое главное — все комиссии и весь проект были в открытом доступе. Надеюсь, что все уже в курсе происходящих изменений».

Во время обсуждения участники поделились мыслями о том, как новые нормы повлияют на демократическое развитие страны. Такие встречи направлены на повышение политической активности молодежи и укрепление уважения к законам. Молодежь называет это событие познавательной встречей.

Сандугаш Абдикадир, студентка:

«Я ознакомилась с новой Конституцией, и на мой взгляд, она очень актуальна. Общество с каждым днем развивается, мы можем говорить о таких технологиях, как искусственный интеллект. Технологические изменения происходят очень быстро. Меняется и общество. Поэтому я считаю, что принятие новой Конституции будет правильным шагом».

Такие встречи повышают правовую грамотность молодежи и побуждают их не быть безразличными к будущему страны. Аналогичная встреча так же состоялась в стенах Южно -Казахстанской медицинской академии.