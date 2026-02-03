В Шымкенте обсудили проект конституционной реформы

Политические реформы, инициированные Президентом, получают широкую поддержку в обществе. Одним из ключевых вопросов стало создание однопалатного парламента.

Инициатива направлена на упрощение законотворческого процесса и укрепление связи власти с населением. Конституционная реформа охватывает 11 разделов и 104 статьи. Изменения внесены в 77 статей, что составляет 84 процента текста Основного закона. В ходе заседания участники подробно рассмотрели каждую статью и обсудили предлагаемые поправки

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«Обсуждение реформы на общенациональном уровне ведётся с октября. За это время было рассмотрено более двух тысяч предложений. В январе на заседании Национального курултая Президент высказал свою позицию по изменениям, связанным с реализацией парламентской реформы. По итогам обсуждения 21 января была создана комиссия по конституционной реформе».

В ходе встречи было отмечено, что главной целью конституционных изменений является защита прав человека. Проект новой Конституции расширяет право граждан на обращение в суд и усиливает принципы справедливости

Бухарбай Парманов, председатель общественного совета:

«Были рассмотрены пункты права и обязанности граждан, структура системы власти, социальные приоритеты, а также стратегия развития страны на ближайшие десятилетия. Одним из ключевых положений проекта новой Конституции является Жизнь, права и достоинство человека. Это высшая ценность государства. Данный принцип напрямую закреплён во введении Конституции».

Большинство инициатив касается защиты прав человека, обеспечения справедливости судебной системы и укрепления доверия к государственным институтам. По мнению общественных активистов, предлагаемые изменения являются важным и взвешенным шагом. Они обновляют концептуальные подходы, усиливают правовую точность и повышают качество Конституции.