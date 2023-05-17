На Кипре стартовал четвертый этап женского Гран-при FIDE

В столице Кипра Никосии стартовал четвертый и решающий этап женского Гран-при Международной шахматной федерации FIDE.

В соревновании принимают участие 12 сильнейших шахматисток мира. Честь Казахстана на нем защищает Бибисара Асаубаева. Она присоединилась к этапу сразу после феноменальной победы на крупном турнире Armageddon Women’s Chess Week в Берлине, где участвовали 8 лучших спортсменок.

Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. и президент Казахстанской федерации шахмат, лично поздравил Асаубаеву с очередным выдающимся результатом.

В этапе Гран-при помимо представительницы нашей страны принимают участие 11 шахматисток: Харика Дронавалли, Динара Вагнер, Александра Горячкина, Нана Дзагнидзе, Белла Хотенашвили, Александра Костенюк, Тан Чжунъи, Оливия Киолбаса Гюнай Мамедзаде, Катерина Лагно и Полина Шувалова.

Первой соперницей Бибисары Асаубаевой стала гроссмейстер из Индии Харика Дронавалли. Церемонию первого хода их игры провели Тимур Турлов и легендарный шахматист и пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд, ставший почетным гостем турнира.

Этап женского Гран-при Международной шахматной федерации FIDE продлится до 28 мая. Генеральный партнер турнира — Freedom Holding Corp.