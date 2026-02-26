Ювелирная точность: в Шымкенте спасли зрение младенцу-крохе

В Шымкенте врачи провели достаточно редкую и высокотехнологичную операцию недоношенному ребёнку, родившемуся на 26-й неделе беременности.

Младенец появился на свет с экстремально низкой массой тела — всего 790 граммов. С 16 февраля он находился под наблюдением специалистов перинатального центра, где ему оказывали необходимый уход до достижения веса 2015 граммов. После комплексного обследования у ребёнка были выявлены осложнения, связанные с глубокой недоношенностью.

«Была выявлена ретинопатия недоношенных (активная фаза, II зона, III стадия). Специалисты перинатального центра провели хирургическое лечение ретинопатии. При несвоевременном лечении у ребёнка могли бы возникнуть необратимые изменения сетчатки глаза с высоким риском потери зрения. Патология была выявлена своевременно, и необходимое лечение проведено в полном объёме»,- сообщили в Управлении здравоохранения.

Операция, требующая буквально ювелирной точности и максимальной концентрации, прошла в штатном режиме. Осложнений во время вмешательства не зафиксировано.

Сегодня состояние ребёнка оценивается как стабильное. Послеоперационный период протекает без осложнений, младенец вместе с матерью переведён в общее отделение.