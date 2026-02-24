Жители Шымкента жалуются на нашествие бродячих собак

В Шымкенте жители Абайского района бьют тревогу: улицы оккупировали своры бродячих собак.

Горожане признаются, что боятся выходить на улицу, а детей страшно отпускать в школу без сопровождения. Родителям приходится буквально за руку отводить школьников в учебные заведения, чтобы уберечь их от агрессивных животных.

«Ближе к утру собаки ходят стаей, словно их кто-то специально выпускает. Днём и вечером их не видно. Собак очень много. Вчера я проходила по этой улице и встретила собаку с пятью щенками. Невозможно выходить на улицу», —говорит жительница города.

На встрече сельчане раскритиковали и текущие методы отлова. По словам местных жителей, использование сетей только провоцирует агрессию у животных, собаки впадают в ярость и пытаются напасть на ловцов. Более того, нередки случаи, когда псам удается вырваться.

«На нашу улицу приходит столько собак, что страшно выходить. Года 3-4 назад использовали дротики со снотворным, было бы хорошо, если бы так делали и сейчас. Недавно в чате писали, что у кого-то они загрызли овец и кур. С этой ситуацией тоже нужно навести порядок», — говорит еще одна женщина.

В свою очередь, власти заявляют: отлов бездомных животных ведется по международным стандартам. Согласно действующему законодательству, отстрел собак категорически запрещен. Единственный законный путь- это отлов гуманными способами и последующая стерилизация.

Шакир Султанхан, аким Абайского района:

«Сейчас активно проводятся работы по отлову безнадзорных животных. У нас открыт специальный питомник, которого ранее не было. Туда доставляют животных, проводят кастрацию, а затем выпускают обратно. Эти меры принимаются для того, чтобы сдержать рост популяции. Однако убой животных не допускается.»

В прошлом году на территории города было отловлено более 40 тысяч бродячих собак и кошек. Из них около двух тысяч собак прошли через процедуру кастрации и были возвращены в прежнюю среду обитания. Специалисты напоминают: ответственность за братьев меньших несут и сами владельцы. За нарушение правил содержания домашних животных в прошлом году к административной ответственности были привлечены 150 горожан.