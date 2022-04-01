Санэпидконтроль Шымкента предупреждает о рисках заражения бешенством

В 2021 году 2746 человек пострадали от укуса животных. За 3 месяца этого года за помощью обратились 530 человек.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля призывают жителей быть предельно осторожными. В мегаполисе ежегодно за помощью после укусов животных обращаются тысячи горожан. Укусы больных животных могут спровоцировать опасное инфекционное заболевание — бешенство.

И хотя в прошлом году в Шымкенте не было зарегистрировано ни одного факта заражения бешенством среди людей, в густонаселенных Абайском и Енбекшинском районах выявили 2 случая бешенства среди животных. В этом году пока 1 случай. снова в Абайском районе.

Об опасном и смертельном заболевании подробно рассказала Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент.

«Кроме диких животных, болеют также коровы, бараны, лошади, верблюды, собаки и т.д. Заражение животных и человека происходит при укусе и ослюнении поврежденной кожи и слизистых оболочек больным животным. Вирус бешенства передается со слюной. Особенно опасны укусы в голову и кисти рук», — говорит Айгуль Турымбетова.

Бешенство не излечимо! Однако, его можно предупредить, если сразу после укуса обратиться к врачу, где пострадавший получит курс антирабического лечения. До обращения к врачу, пострадавшему должна быть немедленно оказана первая помощь, которая включает в себя местную обработку раны (как можно раньше), говорят санэпидемиологи.

«Раневую поверхность нужно обильно промыть водой с мылом (детергентом), а края раны обработать 5%-ной настойкой йода. Кроме того необходимо показать животное ветеринарному врачу. За этим животным устанавливают 10 дневное наблюдение. Пока идет наблюдение за животными, укушенному вводится антирабическая вакцина 3 раза — 0,3,7-й дни», — рассказывает Айгуль Турымбетова.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля призывают жителей и гостей города быть предельно осторожными, держаться подальше от бродячих животных. Что касается домашних животных, ограничить контакт с детьми. Прививать от бешенства кошек и собак.

В городе пострадавшим от укусов животных антирабическую помощь можно получить в городской больнице №2, расположенной по адресу: ул.Жандосова дом №92. Прививки от бешенства проводятся бесплатно!