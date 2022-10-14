Очередникам вручили ключи от новых квартир в Ордабасинском районе

Жители Ордабасинского района получили ключи от новых квартир.

Решением районной жилищной комиссии №4 от 19.08.2022 года 12 квартир распределены очередникам: 5 квартир переданы социально уязвимым слоям населения, 4 квартиры-многодетным семьям, 3 квартиры детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

К сведению: строительство двухэтажного 12-квартирного жилого дома в селе Бадам началось в 2020 году. Подрядная организация- ТОО «СтройЖолСервис». Общая площадь дома составляет 832 кв. м.

5 квартир — 2-х комнатные, 7 квартир-1-х комнатные. Дом находится на балансе районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В настоящее время в Ордабасинском районе в очереди на жилье по категории «социально уязвимые слои населения» стоят 772 гражданина, по категории «многодетные семьи» – 526 граждан.

Переданные 9 квартир распределены пропорционально количеству указанных граждан. 3 квартиры (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) распределяются в соответствии с пунктом 4 статьи 74 Закона РК «О жилищных отношениях».