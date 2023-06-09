Очередники получили квартиры и платят комуслуги по двойному тарифу

На высокие тарифы за коммунальные платежи пожаловались жители микрорайона Шымкент сити.

Скандал разгорелся в микрорайоне Шымкент сити. Местные жители говорят, долгие годы они стояли в очереди на жилье, а когда наконец въехали в долгожданные арендные квартиры, получили многочисленные проблемы с коммуналкой. Люди сетуют, им часто отключают горячую воду. А из-за больших долгов подрядной организации, они вынуждены платить за коммунальные услуги по завышенным тарифам.

«За коммунальные услуги у нас ежемесячно выходит около 40 – 45 тысяч в месяц. Сами подумаете, люди по 6-ть лет стояли в очереди для получения жилья, а за коммунальные услуги выходит такая внушительная сумма. Так еще и питаться чем-то нужно. Получается, что жить в съемной квартире гораздо выгоднее», — говорит Молдир Нурмаханова, жительница г.Шымкента .

«Проблема говорят в том, что у «Дамдеса» какие-то 9 млн тенге долг. Это хотят на всех жителей поделить. Да, долг у компании, но они не перевели коммуникации государству из-за долга и не могут это между собой решить. А почему мы должны страдать?», — говорит Нургуль Кенжегалиева, жительница г. Шымкента.

Субподрядчики говорят, коммуникации до сих пор находятся на их балансе. Поэтому деньги за потребленные воду, газ и свет собирают они и сами производят оплату. Отключение горячей воды происходит из-за отсутсвия 100% оплаты.

«За коммунальные услуги жители платят мне. Я собираю и несу их компании застройщику. А сколько сейчас люди должны – я не могу сказать точно», — говорит Онгарбек Аширметов, представители субподрядной строительной компании.

Но такой ответ местным жителям не понравился и в ход пошли кулаки. Почему коммунальные сети уже заселенных шести многоэтажек до сих пор не передали на баланс государству, неизвестно.

«Представители компании уверяют, что сдали все необходимые документы для передачи инфраструктуры на баланс компетентных структур. Завтра мы приведем сюда представителей абонентского отдела энергопотока, для открытия лицевых счетов каждой квартиры. Аналогичная работа будет проводиться с холодной, горячей водой и канализацией. Небольшие трудности возможно возникнут с горячей водой, так как котельная пока частная. Необходимо собрать все документы и передать котельную на баланс «Куат жылу орталык». После этого люди смогут платить за комуслуги по утвержденному городскому тарифу«, — говорит Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Чиновники пообещали, что решат вопросы жителей до середины месяца. Чтобы уже в июле люди платили деньги по установленным тарифам.