Устранить нехватку жилья для очередников намерены в акимате

В Шымкенте пересмотрят процедуру выдачи квартир очередникам, число которых за последний год увеличилось в разы. Чтобы ускорить процесс, местные власти намерены выкупать уже готовые дома у застройщиков.

Сейчас почти 50 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Шымкенте. Чиновники объясняют дефицит демографическим ростом. По сравнению с прошлым годом список нуждающихся пополнили больше тысячи многодетных семей и социально уязвимые категории населения. Чтобы очередники быстрее стали счастливыми новосёлами, решено со следующего года, не ждать, пока дома построят, а выкупать готовые квартиры у застройщиков.

Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента:

«Мы думаем о покупке большего количества домов, для нас это выгоднее, чем строительство домов. Если строительные компании готовы потратить деньги, построят сами, мы купим у них. Ведь построить дом – очень сложная задача. Но, покупка тоже имеет свои трудности. Подрядчик может построить квартиру не по госпрограмме, квадратные метры могут быть больше или меньше. А также может цена повыситься, пока мы проводим конкурс. Есть риски, что подрядчик может не продать квартиру, из-за того, что мы предложили цену меньше. С 2023 года мы будем работать в двух направлениях: и дома будем строить и покупать их готовыми».

С начала года новоселами стали полторы тысячи жителей и только треть из них – очередники. Также арендное жильё без права выкупа получили 500 молодых специалистов.

Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента:

«По итогам года, мы сдали в эксплуатацию больше одного миллиона квадратных метров жилья в Шымкенте. 239 тысячи квадратных метров строит управление строительства, там есть и арендное и ипотечное жильё, и квартиры для молодежи и жилье от Отбасы банка. Сейчас мы сдаем квартиры в эксплуатацию в Туране, Бозарыке и Шымсити. Люди уже заселились. Выдать всем очередникам квартиры не получится, их больше сорока девяти тысяч. С каждым годом их становится всё больше. Если мы ежегодно сдаем 1 000 — 1 500 квартир, то количество нуждающихся в жилье увеличивается на 2 000 — 2 500».

В уходящем году бюджет городского управления строительства составляет около 65-ти миллиардов тенге, из них 45 миллиардов выделены из республиканского бюджета.

Обозначили на брифинге и завершение строительства конгресс-холла и дворца школьников. Их планируют сдать в эксплуатацию в следующем году, при вливании средств из республиканского бюджета.