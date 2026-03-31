58 млн тенге – сумма штрафов за несоблюдение санитарных требований

Отчитались о проделанной работе за 2025 год и в городском департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. В Шымкенте за несоблюдение санитарных требований было применено 288 административных мер.

Специалисты провели 61 плановую проверку и 175 внеплановых. Сумма наложенных штрафов, по выявленным нарушениям составила примерно 58 миллионов тенге. Чаще всего, нарушения фиксировались на предприятиях общественного питания. В ходе проверок было установлено, что санитарные нормы не полностью соблюдаются в образовательных учреждениях и частных медицинских организациях.

Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента: «В основном у нас нарушения санитарных требований связаны с несоблюдением дезинфекционного режима — с проведением уборки и мытья, а также с тем, что работающие не проходят своевременно медицинские осмотры и пропускают сроки проверок. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком, и штраф мы накладываем только в случае выявления недостатков во время самой проверки. Согласно критериям, проверки проводились в образовательных и медицинских учреждениях. Внепланово были проверены 175 объектов, среди которых — предприятия общественного питания, образовательные организации и торговые предприятия».

