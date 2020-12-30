На каждом избирательном участке должно находиться медицинские работники и волонтеры, которые будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

Вице-министр здравоохранения — Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

На каждом избирательном участке должно находиться медицинские работники и волонтеры, которые будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

Избирательные участки необходимо оснастить санитайзерами, указателями по маршруту движения избирателей, дистанционными разметками, а также урнами для сбора использованных средств индивидуальной защиты.

Члены избирательных комиссий, наблюдатели и доверенные лица должны соблюдать масочный режим, и менять маски каждые три часа, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. Также необходимо исключить прямой контакт при выдаче избирательных бюллетеней, а документ, удостоверяющий личность, избиратели должны показывать в развернутом виде, без передачи из рук в руки.

Все члены избирательной комиссии в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года будут находиться в зонах повышенного и умеренного риска (красной и желтой зонах), должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов.

Члены избирательной комиссии, осуществляющие выезд для организации голосования вне помещения, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. После посещения каждого избирателя необходимо менять средства индивидуальной защиты и проводить дезинфекцию переносной урны.

Избирателям, при посещении избирательного участка, необходимо использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук. При получении бюллетеня, не передавая в руки членам комиссии, предъявить в развернутом виде для обозрения документ, удостоверяющий личность. При голосовании использовать свою ручку, при её отсутствии ручку, предоставленную избирательной комиссией. Не приводить с собой детей.

Участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому, или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.