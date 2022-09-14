Школы Шымкента оштрафовали на 22 млн тенге

Такие штрафы были выписаны из-за несоблюдения элементарных санитарных норм, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в городском Департаменте санитарно-эпидемилогического контроля.

За прошедший 2021-2022 учебный год санэпидемиологи посетили 91 школу с проверками по особому порядку и 54 с внеплановыми. В результате учреждениям выписали 139 штрафов на общую сумму 22 млн 242 998 тенге.

Как оказалось, в школах не соблюдались элементарные санитарные нормы — в помещениях не проводили должным образом влажную уборку с дезинфицирующими средствами, в неисправном состоянии находились раковины, нарекания вызвали и школьные столовые и многое другое.

«Общеобразовательные объекты находятся под усиленным санитарно-эпидемиологическим контролем. В августе провели семинар с участием управления образования, директоров и сотрудников школ. Рекомендовано обеспечить готовность школ к новому учебному году, а так же провести профилактические мероприятия по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщили в пресс-службе ДСЭК Шымкента.