Реклама
Бананы начали выращивать в Отырарском районе

Редактор Юлия Машковская
25
Фото акимата Туркестанской области

В селе Шамши запущен уникальный проект — тепличный комплекс Otyrar GeoBanana, где на площади 0,03 гектара начато выращивание бананов.

Аким района Кайрат Жолдыбайулы посетил предприятие, чтобы ознакомиться с работой комплекса и оценить ход реализации проекта. Он отметил высокий уровень внедрённых агротехнологий и эффективных систем управления, подчеркнув стратегическую значимость инициативы.

Реализация проекта открывает новое направление в производстве сельхозпродукции, способствует импортозамещению и созданию новых рабочих мест, что положительно влияет на развитие села.

Для Отырарского района это передовой опыт в аграрной сфере, расширяющий возможности и формирующий новые перспективы развития региона.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.