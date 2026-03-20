Бананы начали выращивать в Отырарском районе

В селе Шамши запущен уникальный проект — тепличный комплекс Otyrar GeoBanana, где на площади 0,03 гектара начато выращивание бананов.

Аким района Кайрат Жолдыбайулы посетил предприятие, чтобы ознакомиться с работой комплекса и оценить ход реализации проекта. Он отметил высокий уровень внедрённых агротехнологий и эффективных систем управления, подчеркнув стратегическую значимость инициативы.

Реализация проекта открывает новое направление в производстве сельхозпродукции, способствует импортозамещению и созданию новых рабочих мест, что положительно влияет на развитие села.

Для Отырарского района это передовой опыт в аграрной сфере, расширяющий возможности и формирующий новые перспективы развития региона.