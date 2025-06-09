В Шымкенте собирают многотонные урожаи бананов и черники

В Шымкенте впервые выращивают бананы в промышленных масштабах. Первая в Центральной Азии банановая плантация не только обеспечивает рынок свежими фруктами, но и стала новой туристической достопримечательностью.

Кроме того, теперь в Шымкенте можно найти и чернику, которая обычно растёт в умеренном климате. По словам владельцев теплицы, с применением зарубежных технологий они намерены нарастить объёмы производства.

Валентина Ахмедова рассказывает, что была приятно удивлена открытием первой в Центральной Азии промышленной банановой плантации. Она приехала сюда вместе с семьёй, чтобы своими глазами увидеть необычную теплицу. По её мнению, при увеличении числа таких теплиц экзотические фрукты станут доступнее для жителей региона.

Валентина Ахмедова, жительница г. Шымкента: “Нам очень понравилось. Пусть Казахстан развивается, пусть развивается юг страны. Мы рады видеть гостей из других городов. Хотелось бы, чтобы здесь выращивали не только бананы, но и другие фрукты. Главное, чтобы это было доступно для людей”.

По словам владельца теплицы Ислама Алиева, на пяти гектарах высажено более 7 тысяч деревьев. Урожай собирают каждые 4–5 месяцев. Первый сбор составил около 385 тонн, хотя планировали 500. Следующий урожай уже превзошёл ожидания — свыше 500 тонн.

Ислам Алиев, управляющий директор ТОО «Gen Group Kazakhstan»: “Первый урожай собрали через девять месяцев — 385 тонн. Планировали 500, но были морозы. Сейчас второй урожай уже превысил 500 тонн, планируем выйти на 600–650 тонн. В будущем рассчитываем увеличить объём до тысячи тонн”.

Пока экзотические фрукты с местной теплицы поставляются только на внутренний рынок. Производства едва хватает для обеспечения спроса в Шымкенте. Тем не менее, в планах предпринимателей увеличить объёмы и расширить поставки.

Ислам Алиев, управляющий директор ТОО «Gen Group Kazakhstan»: “Пока даже на Казахстан не хватает, покрываем только 1 % потребностей. В страну ежегодно импортируется около 100 тысяч тонн бананов, и мы пока не можем обеспечить даже Шымкент. Это пока пилотный проект на пяти гектарах, но в будущем планируем покрыть 20–25 % спроса на бананы по всей стране”.

Кроме бананов, предприниматели начали выращивать и чернику. Сейчас сбор ведётся на трёх гектарах, но в перспективе планируется расширение. Черника, предпочитающая прохладный и влажный климат, обычно произрастает в Северной Америке и Европе. Однако с применением турецких технологий, в Шымкенте уже удалось собрать девять тонн ягод, а в дальнейшем планируют увеличить урожай до 30 тонн.