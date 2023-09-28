Бананы, папайя и манго растут в Туркестанской области

Бананы и папайя из Туркестанской области. Теперь это реальность.

Выращивать экзотику научился Турсун Таскожаев. Его тропики развернулись прямо посреди села. На 12 сотках экзотической теплицы зреют: бананы, папайя, новый сорт клубники, а ещё манго и апельсины. Саженцы и семена мужчина привозил из разных стран ради интереса, акклиматизируются ли? На удивление – прижилось всё. Когда аграрий понял, что разводить сладкие плоды даже проще, чем огурцы с помидорами, в его теплице появилось больше экзотической коллекции. Пока урожая хватает на семью и родных. Но в планах – постепенно увеличивать объёмы тропических изысков.

«Когда из-за границы привозят бананы, папайю, манго и наши казахстанские деньги увозят, мне плохо становится. Я решил: почему бы не вырастить бананы, чтобы деньги здесь оставить, папайю тоже, лимоны, апельсины. Это всё можно вырастить самим», — говорит Турсун Таскожаев, руководитель крестьянского хозяйства.

Тяга к экзотическим растениям появилась и у других аграриев, они тоже готовы удивлять. Для этого в Сарыагашском районе есть условия. Тут под тепличное дело уже отдали почти 800 гектаров.

«Папайю мы сами привезли из Узбекистана. Она была где-то 20-25 сантиметров, слабая. Посадили и вот видите, как пошла. Урожай пробовали – хороший», — говорит Атхам Омаров, агроном.

«Сейчас разрабатываем сертификацию субсидий для тепличников. С нами в Сарыагаше работают специалисты Национального исследовательского центра Казахстана. По нашим подсчетам, сертификаты должны получить примерно 1000 аграриев. Поступило предложение, чтобы субсидии выдавали также на цитрусовые, цветы, клубнику и другие ягоды», — говорит Алайдар Амирханов, начальник отдела сельского хозяйства Сарыагашского района.

Сейчас многие тепличные хозяйства делают ставку на инновационные технологии, чтобы всё было автоматизировано и безупречно. За счет техники сокращают ручной труд. Турсун Таскожаев тоже активно внедряет «умные» системы, а также готовит очередную площадку для новых экспериментов. Теперь это будет уже гектар земли.