В Туркестанской области начался сбор бананов

Тропические фрукты, впервые выращенные в Казахстане, фермеры пока планируются продавать в Алматы и Шымкенте. Отечественная продукция поступит на местные рынки уже на следующей неделе. Сколько тонн урожая было собрано и чем местные фрукты отличаются от привозных?

В Сайрамском районе настала пора собирать экзотический урожай. В этой теплице начался сбор бананов. Одно тропическое растение приносит около 40 килограммов плодов. Бананы необходимо срезать и положить на что-то мягкое. Затем связки… помещают в воду. Фермеры говорят, научились этой технологии у специалистов из Турции.

«Раньше бананы в Казахстане не выращивали, поэтому есть интерес, любопытство, и мы решили научиться выращивать бананы. Учить нас приехали специалисты из Турции. Они научили нас, как ухаживать за бананами, что делать, чтобы они хорошо созрели», — говорит Бахыт Заманханов, рабочий.

Сорванные бананы не пригодны к употреблению сразу. Их около недели хранят в специальном холодильнике. Фермеры говорят, местные бананы слаще импортной продукции, да и по цене будут дешевле привозных.

«У нас на 5 гектарах 9 тысяч деревьев. Думаю мы получим урожай в 600 тонн. Но через несколько месяцев планируем получить еще больше урожая. В целом, собирать плоды будем 2-3 раза в год. Мы планируем получить до двух тысяч тонн продукции в год», — говорит владелец теплицы Ислам Алиев.

Местные экзотические фрукты поступят на прилавки рынков юга уже на следующей неделе. Владелец теплицы говорит, в будущем планирует выращивать еще и авокадо.