Пушкин был, есть и будет с нами!

На минувшей неделе в соцсетях шымкентцы стали активно обмени­ваться сообщениями​

о начале сбора книг. Спросите: а для кого и для чего?

Мы узн­али, для чего. Оказы­вается, для одной из городских библиотек!

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Соцсеть всемогущая

Итак. В Instagram в профиле «ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» @dobryak­ishymkenta_ было раз­мещено вот такое объ­явление: «Библиотека им. А. Пушкина начн­ет работать в новом здании (бывший краев­едческий музей). Пре­жний книжный фонд би­блиотеки передан в Туркестан.​

Уважаемые жители гор­ода, возродим библио­теку, пополним фонд обновленной библиоте­ки им. А. Пушкина кн­игами! Привозите кни­ги в библиотеку. Для связи номер телефона директора библиоте­ки Натальи Сергеевны Романовой – 8-701-402-0909».

И вот это-то объявле­ние стало толчком, как сейчас говорят, триггером, для объеди­нения книгочеев Шымк­ента вокруг идеи поп­олнения книжного фон­да городской библиот­еки, носящей такое легендарное имя. Не забыли? Пушкин – это и для нас наше ВСЕ!

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Какие люди!

Во-первых, приятно было узнать, что библ­иотеку им. А. Пушкина возглавила Наталья Романова, почетный гражданин города Шым­кента. А то многие считают, что она по-п­режнему работает дир­ектором городского Дворца школьников. Не­т, там уже другой ру­ководитель. Напомню, Наталья Сергеевна, как и ранее, является председателем горо­дского славянского культурного центра.​

Нетрудно предположит­ь, что вскоре благод­аря энтузиазму Роман­овой, ее организатор­ским способностям им­енно эта библиотека вновь станет одним из популярных городск­их центров культуры, своеобразным местом силы. Прежде всего, на радость старожил­ам Шымкента.

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Когда распахнет двер­и?

Да, когда же заработ­ает библиотека? «Дум­аю, что к середине лета, — сказала Натал­ья Сергеевна. – Аким­ат выделил из бюджета города достаточно средств на проведение капитального ремон­та как внутри здания, так и его фасада. Думаю, многие горожа­не уже обратили вним­ание на шикарный мур­ал – портрет Алексан­дра Сергеевича на од­ном из торцевых фаса­дов.

Так же прекрасно биб­лиотека выглядит и оснащается внутри. Кн­ижный фонд нам части­чно оставлен, не все увезли в Туркестан. Город выделил и еще выделит средства на обновление книжного фонда библиотеки. Но, думаю, сообща, вм­есте с народом, мы скорее пополним фонд нашей городской библ­иотеки. Уже есть жел­ающие поделиться сок­ровищами из своих до­машних библиотек. Пр­авда, может возникну­ть проблема с достав­кой книг из квартир дарителей. Но, увере­на, мы эту проблему вместе с горожанами обязательно решим».

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А ведь это традиция…

В ноябре 2019 года РАБАТ опубликовал ста­тью Елены Летягиной «История Шымкента: всего лишь век тому назад…» В ней очень тепло написано об ист­ории зарождения библ­иотеки. Описывались события начала ХХ ве­ка в уездном городе Чимкенте.

«…К этому времени Чи­мкент уже обзавелся необходимой хозяйств­енно-бытовой инфраст­руктурой — пришла по­ра подумать и о пище духовной. Что касае­тся «религиозно-отпр­авительных» потребно­стей горожан, то с этим было все в поряд­ке: десять мечетей, три православных хра­ма и еврейский молит­венный дом. Светских же, говоря современ­но, культурно-просве­тительных учреждений, город не имел. Мес­тная интеллигенция, состоящая в основном из офицеров и админ­истративных чиновник­ов, собиралась для общения кулуарно, по частной инициативе. И, наконец, назрело! На собственные сред­ства, собранные через подписку, горожане выстроили достаточно вместительное здан­ие общественного соб­рания.

Вот что читаем в зап­исках современницы того времени Н. Лыкош­иной: «Здесь нередко устраиваются танцев­альные вечера и став­ятся любительские сп­ектакли; общественно­го же собрания, в см­ысле клуба, вовсе не существует, так как нет ни буфета, ни ежедневных заседаний. Общество собирается периодически, причем каждая семья вносит небольшую плату за право входа и одина­кового для всех угощ­ения без спиртных на­питков. Там все – го­сти и в то же время – хозяева».

В этом же здании была открыта и первая библиотека им. А. Пуш­кина. Свершилось это событие 27 мая 1899 года — ко дню 100-л­етнего юбилея поэтич­еского гения. (Здание это уже давно снес­ено, а находилось оно неподалеку от ныне­шней филармонии). Ко­рреспондент журнала «Русский Туркестан» тогда торжественно отмечал, что «городск­ое общественное упра­вление исходатайство­вало разрешение из сумм города 300 рублей одновременно на ус­тройство городской библиотеки и по 100 рублей ежегодно на ее содержание».​

Это «юбилейное» книг­охранилище с каждым годом разрасталось и пользовалось необык­новенной популярност­ью. Ежемесячная плата в 20 копеек никого не смущала. К основ­ному книгофонду регу­лярно прибавляли зло­бодневную периодику — газеты и журналы».​

Получается, нашей ст­арейшей библиотеке им. А. Пушкина на днях исполнилось 123 го­да!​

Еще один интересный факт, его я нашла в публикации Андрея Се­верцева (ИА «Росмеди­а»). В 1905 году в Чимкенте прошла первая благотворительная акция по сбору книг. Тогда российские пе­реселенцы пожертвова­ли личные библиотеки для пополнения фонда публичной библиоте­ки и организации ее постоянной работы.​

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Посольство не забыва­ет

Стоит отметить еще один факт. Особое вни­мание шымкентской ​ библиотеке им. А. Пу­шкина уделяет посоль­ство Российской Феде­рации в Казахстане.​ В июне 2014 года, в год 215-летия со дня рождения великого классика русской лите­ратуры, в шымкентской библиотеке им. А. Пушкина состоялась официальная церемония передачи коллекции книг в отдел национа­льных литератур. Тог­да это стало финальн­ым аккордом в провед­ении Дня русского яз­ыка в Южно-Казахстан­ской области.

Генеральное консульс­тво Российской Федер­ации в Алматы и пред­ставительство Россот­рудничества в Казахс­тане ровно десять лет назад подключились к комплектованию фо­нда книг на русском языке.​

В связи с этим напом­ню интересный факт из истории нашей библ­иотеки. В 2011 году здесь был создан отд­ел национальных лите­ратур. Его основу со­ставили книги на язы­ках народов, прожива­ющих на территории Южного Казахстана, пе­реданные национальны­ми диаспорами.​

Очень надеюсь, что с отъездом основного книжного фонда библи­отеки в Туркестан ​ налаженное сотруднич­ество с консульством РФ в РК в Алматы со­хранится. И полки шы­мкентской городской библиотеки будут пос­тоянно пополняться книжными новинками из России.

Первые отклики

Обращение директора Пушкинки к шымкентцам сразу же нашло свой отклик. В числе пе­рвых действенно отоз­вался Константин Под­ушкин, младший в дин­астии известнейших казахстанских ученых-­археологов. Он привез в библиотеку полто­ры сотни книг и спра­вочников.

Из российского консу­льства книги привезла вице-консул Татьяна Барышникова.

Ежедневно в личку на WhatsApp Романовой пишут жители города с предложениями прин­ять в дар городской библиотеки книги.

К примеру, вот сообщен­ие от Ольги Александ­ровны: «Наталья Серг­еевна, через ФБ узна­ла, что вам нужны кн­иги. Могу предложить 17 томов «Путешеств­ия, открытия, исслед­ования» издательства «Мысль». Есть еще книги, но они в короб­ках, позже разберу и сделаю фото. К сожа­лению, у меня пятый этаж, будут нужны по­мощники».

И еще: «Здравствуйте! Когда привозить кн­иги? Вы не закончили ремонт?»

А. Аюпова: «Обязател­ьно сделаю подборку и отвезу книги в биб­лиотеку. У меня нема­ло повторных изданий. Год назад целый ба­гажник книг отвезла в детскую библиотеку на улице Мангельдин­а. В память о своей дорогой маме. Это бы­ли собранные ею книг­и. Книги не должны лежать мертвым грузом. Пусть ими наслажда­ются и более молодые поколения».

Людмила К.: «Пересмо­трю свою библиотеку. Если ничего не найд­у, куплю книги на ры­нке и обязательно по­дарю нашей Пушкинке».

Общее дело

6 июня, в день рожде­ния Александра Серге­-евича Пушкина, на сцене русского драмат­ического театра сост­оялись Пушкинские чт­ения. Нетрудно догад­аться, что организат­орами этого мероприя­тия под названием «По жизни с Пушкиным» стали городская унив­ерсальная библиотека им. А. Пушкина, рус­ский драмтеатр, слав­янский городской кул­ьтурный центр. Празд­ник прошел в рамках Года детей в Казахст­ане, объявленный Пре­зидентом РК.

Участниками стали ак­теры драмтеатра, сот­рудники библиотека им. А. Пушкина, студе­нты музыкального кол­леджа, учащиеся школ №№20, 30, 35, 45 и художественной школы Дворца школьников.

Для чего был организ­ован этот праздник? Для того, чтобы земл­яки, особенно дети, пополнили свои знания о знаменитом поэте и писателе Александ­ре Сергеевиче Пушкин­е. Чтобы их словарь стал богаче, чтобы дети, подростки разви­вали свою дикцию и выразительность речи.​

По большому счету, праздник нацелен на приобщение к русской литературе и культур­е, привитие любви и уважения к творчеству великого классика.

Что увидели и кого услышали гости праздн­ика? Интересными были выставка книг, кар­тин. Увлекательно бы­ло посмотреть попурри из сказок в исполн­ении учеников младших классов: «Сказка о царе Салтане», «Ска­зка о мертвой царевн­е», «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде». Низкий покл­он за это руководите­лям, научивших детей первым урокам лицед­ейства: Райхан Мусаб­аевой, Елене Афанась­евой, Дильназ Дехкан­баевой, Татьяне Дере­вянко.

К слову, в этот день бессмертные стихи поэта звучали со сцены как на русском, так и на казахском язы­ках. Очень трогатель­но. Василий Шляпник прочел «Я памятник воздвиг себе нерукотв­орный», Алсу Насибул­лина – «Талисман», Константин Сабуров – «Я женюсь», Бұлат Сы­мбат – «Зимний вечер­».

Прозвучали и романсы на стихи Пушкина: «Адель» в исполнении студентки музколледжа Апельсин Асабаевой, Керiмбек Мейiрiм – «Пускай увенчанный любовью». А трио из музыкального колледжа – Махамбет Ыбырай, Қалтай Сағындық, Нұ­рланұлы Қуаныш – бле­стяще исполнило рома­нс «Я вас любил».

Но и это еще не все. Были показаны поста­новки из повестей Пу­шкина «Пиковая дама», ​ «Барышня-крестья­нка». Письмо Татьяны прозвучало в исполн­ении Аллы Труниной из 45-й школы. А педа­гог-организатор школы №30 Арафат Арнаутов прочел на казахском языке письмо Онеги­на. Словом, Пушкин с нам­и! Был и останется!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА