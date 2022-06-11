Пушкин был, есть и будет с нами!

На минувшей неделе в соцсетях шымкентцы стали активно обмениваться сообщениями
о начале сбора книг. Спросите: а для кого и для чего?
Мы узнали, для чего. Оказывается, для одной из городских библиотек!
Соцсеть всемогущая
Итак. В Instagram в профиле «ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» @dobryakishymkenta_ было размещено вот такое объявление: «Библиотека им. А. Пушкина начнет работать в новом здании (бывший краеведческий музей). Прежний книжный фонд библиотеки передан в Туркестан.
Уважаемые жители города, возродим библиотеку, пополним фонд обновленной библиотеки им. А. Пушкина книгами! Привозите книги в библиотеку. Для связи номер телефона директора библиотеки Натальи Сергеевны Романовой – 8-701-402-0909».
И вот это-то объявление стало толчком, как сейчас говорят, триггером, для объединения книгочеев Шымкента вокруг идеи пополнения книжного фонда городской библиотеки, носящей такое легендарное имя. Не забыли? Пушкин – это и для нас наше ВСЕ!
Какие люди!
Во-первых, приятно было узнать, что библиотеку им. А. Пушкина возглавила Наталья Романова, почетный гражданин города Шымкента. А то многие считают, что она по-прежнему работает директором городского Дворца школьников. Нет, там уже другой руководитель. Напомню, Наталья Сергеевна, как и ранее, является председателем городского славянского культурного центра.
Нетрудно предположить, что вскоре благодаря энтузиазму Романовой, ее организаторским способностям именно эта библиотека вновь станет одним из популярных городских центров культуры, своеобразным местом силы. Прежде всего, на радость старожилам Шымкента.
Когда распахнет двери?
Да, когда же заработает библиотека? «Думаю, что к середине лета, — сказала Наталья Сергеевна. – Акимат выделил из бюджета города достаточно средств на проведение капитального ремонта как внутри здания, так и его фасада. Думаю, многие горожане уже обратили внимание на шикарный мурал – портрет Александра Сергеевича на одном из торцевых фасадов.
Так же прекрасно библиотека выглядит и оснащается внутри. Книжный фонд нам частично оставлен, не все увезли в Туркестан. Город выделил и еще выделит средства на обновление книжного фонда библиотеки. Но, думаю, сообща, вместе с народом, мы скорее пополним фонд нашей городской библиотеки. Уже есть желающие поделиться сокровищами из своих домашних библиотек. Правда, может возникнуть проблема с доставкой книг из квартир дарителей. Но, уверена, мы эту проблему вместе с горожанами обязательно решим».
А ведь это традиция…
В ноябре 2019 года РАБАТ опубликовал статью Елены Летягиной «История Шымкента: всего лишь век тому назад…» В ней очень тепло написано об истории зарождения библиотеки. Описывались события начала ХХ века в уездном городе Чимкенте.
«…К этому времени Чимкент уже обзавелся необходимой хозяйственно-бытовой инфраструктурой — пришла пора подумать и о пище духовной. Что касается «религиозно-отправительных» потребностей горожан, то с этим было все в порядке: десять мечетей, три православных храма и еврейский молитвенный дом. Светских же, говоря современно, культурно-просветительных учреждений, город не имел. Местная интеллигенция, состоящая в основном из офицеров и административных чиновников, собиралась для общения кулуарно, по частной инициативе. И, наконец, назрело! На собственные средства, собранные через подписку, горожане выстроили достаточно вместительное здание общественного собрания.
Вот что читаем в записках современницы того времени Н. Лыкошиной: «Здесь нередко устраиваются танцевальные вечера и ставятся любительские спектакли; общественного же собрания, в смысле клуба, вовсе не существует, так как нет ни буфета, ни ежедневных заседаний. Общество собирается периодически, причем каждая семья вносит небольшую плату за право входа и одинакового для всех угощения без спиртных напитков. Там все – гости и в то же время – хозяева».
В этом же здании была открыта и первая библиотека им. А. Пушкина. Свершилось это событие 27 мая 1899 года — ко дню 100-летнего юбилея поэтического гения. (Здание это уже давно снесено, а находилось оно неподалеку от нынешней филармонии). Корреспондент журнала «Русский Туркестан» тогда торжественно отмечал, что «городское общественное управление исходатайствовало разрешение из сумм города 300 рублей одновременно на устройство городской библиотеки и по 100 рублей ежегодно на ее содержание».
Это «юбилейное» книгохранилище с каждым годом разрасталось и пользовалось необыкновенной популярностью. Ежемесячная плата в 20 копеек никого не смущала. К основному книгофонду регулярно прибавляли злободневную периодику — газеты и журналы».
Получается, нашей старейшей библиотеке им. А. Пушкина на днях исполнилось 123 года!
Еще один интересный факт, его я нашла в публикации Андрея Северцева (ИА «Росмедиа»). В 1905 году в Чимкенте прошла первая благотворительная акция по сбору книг. Тогда российские переселенцы пожертвовали личные библиотеки для пополнения фонда публичной библиотеки и организации ее постоянной работы.
Посольство не забывает
Стоит отметить еще один факт. Особое внимание шымкентской библиотеке им. А. Пушкина уделяет посольство Российской Федерации в Казахстане. В июне 2014 года, в год 215-летия со дня рождения великого классика русской литературы, в шымкентской библиотеке им. А. Пушкина состоялась официальная церемония передачи коллекции книг в отдел национальных литератур. Тогда это стало финальным аккордом в проведении Дня русского языка в Южно-Казахстанской области.
Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы и представительство Россотрудничества в Казахстане ровно десять лет назад подключились к комплектованию фонда книг на русском языке.
В связи с этим напомню интересный факт из истории нашей библиотеки. В 2011 году здесь был создан отдел национальных литератур. Его основу составили книги на языках народов, проживающих на территории Южного Казахстана, переданные национальными диаспорами.
Очень надеюсь, что с отъездом основного книжного фонда библиотеки в Туркестан налаженное сотрудничество с консульством РФ в РК в Алматы сохранится. И полки шымкентской городской библиотеки будут постоянно пополняться книжными новинками из России.
Первые отклики
Обращение директора Пушкинки к шымкентцам сразу же нашло свой отклик. В числе первых действенно отозвался Константин Подушкин, младший в династии известнейших казахстанских ученых-археологов. Он привез в библиотеку полторы сотни книг и справочников.
Из российского консульства книги привезла вице-консул Татьяна Барышникова.
Ежедневно в личку на WhatsApp Романовой пишут жители города с предложениями принять в дар городской библиотеки книги.
К примеру, вот сообщение от Ольги Александровны: «Наталья Сергеевна, через ФБ узнала, что вам нужны книги. Могу предложить 17 томов «Путешествия, открытия, исследования» издательства «Мысль». Есть еще книги, но они в коробках, позже разберу и сделаю фото. К сожалению, у меня пятый этаж, будут нужны помощники».
И еще: «Здравствуйте! Когда привозить книги? Вы не закончили ремонт?»
А. Аюпова: «Обязательно сделаю подборку и отвезу книги в библиотеку. У меня немало повторных изданий. Год назад целый багажник книг отвезла в детскую библиотеку на улице Мангельдина. В память о своей дорогой маме. Это были собранные ею книги. Книги не должны лежать мертвым грузом. Пусть ими наслаждаются и более молодые поколения».
Людмила К.: «Пересмотрю свою библиотеку. Если ничего не найду, куплю книги на рынке и обязательно подарю нашей Пушкинке».
Общее дело
6 июня, в день рождения Александра Серге-евича Пушкина, на сцене русского драматического театра состоялись Пушкинские чтения. Нетрудно догадаться, что организаторами этого мероприятия под названием «По жизни с Пушкиным» стали городская универсальная библиотека им. А. Пушкина, русский драмтеатр, славянский городской культурный центр. Праздник прошел в рамках Года детей в Казахстане, объявленный Президентом РК.
Участниками стали актеры драмтеатра, сотрудники библиотека им. А. Пушкина, студенты музыкального колледжа, учащиеся школ №№20, 30, 35, 45 и художественной школы Дворца школьников.
Для чего был организован этот праздник? Для того, чтобы земляки, особенно дети, пополнили свои знания о знаменитом поэте и писателе Александре Сергеевиче Пушкине. Чтобы их словарь стал богаче, чтобы дети, подростки развивали свою дикцию и выразительность речи.
По большому счету, праздник нацелен на приобщение к русской литературе и культуре, привитие любви и уважения к творчеству великого классика.
Что увидели и кого услышали гости праздника? Интересными были выставка книг, картин. Увлекательно было посмотреть попурри из сказок в исполнении учеников младших классов: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде». Низкий поклон за это руководителям, научивших детей первым урокам лицедейства: Райхан Мусабаевой, Елене Афанасьевой, Дильназ Дехканбаевой, Татьяне Деревянко.
К слову, в этот день бессмертные стихи поэта звучали со сцены как на русском, так и на казахском языках. Очень трогательно. Василий Шляпник прочел «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», Алсу Насибуллина – «Талисман», Константин Сабуров – «Я женюсь», Бұлат Сымбат – «Зимний вечер».
Прозвучали и романсы на стихи Пушкина: «Адель» в исполнении студентки музколледжа Апельсин Асабаевой, Керiмбек Мейiрiм – «Пускай увенчанный любовью». А трио из музыкального колледжа – Махамбет Ыбырай, Қалтай Сағындық, Нұрланұлы Қуаныш – блестяще исполнило романс «Я вас любил».
Но и это еще не все. Были показаны постановки из повестей Пушкина «Пиковая дама», «Барышня-крестьянка». Письмо Татьяны прозвучало в исполнении Аллы Труниной из 45-й школы. А педагог-организатор школы №30 Арафат Арнаутов прочел на казахском языке письмо Онегина. Словом, Пушкин с нами! Был и останется!
Фарида ШАРАФУТДИНОВА