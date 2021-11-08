Казахстанские бизнесмены продолжают нести убытки. Предприниматели Шымкента и Туркестанской области жалуются на демпинг и незаконный оборот товаров узбекистанского производства.

Один из таких предпринимателей, Абай Мырзабаев жалуется на контрабандистов. По рассказам промышленника, ему предложили незаконный оборот товаров. Также бизнесмен считает, что государство самостоятельно губит начинающих бизнесменов высокими налогами.

«Лично ко мне обратились со словами: -зачем тебе платить налог 1 млн. тенге за фуру товара. Ты лучше отдай нам половину этой суммы и мы всё сделаем сами». Я у них тогда спросил, как они собираются вывозить товар. Они заверили, что организуют все как положено. Получается, работать незаконно выгоднее? Если ты ведёшь бизнес честно, тебя ждут многочисленные проверки», — рассказывает Абай Мырзабаев, генеральный директор дистрибьюторской компании.

На сегодняшний день палата предпринимателей предложила реализовать комплексный план противодействия по нелегальному товарообороту на границах Казахстана. В его разработке также приняли участие государственные органы и бизнесмены.

К слову, в Туркестанской области подобные вопросы с компетентными органами уже обсуждались еще в 2019-ом. Но работающих мер, по всей видимости, еще не предпринимали, считают местные бизнесмены.

Коркем Усибалиева