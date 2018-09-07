Ускоренными темпами растет товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК.

На заседании комитета обсуждался проект Закона «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года», сообщает www.government.kz.

«В последние годы товарооборот между двумя странами развивается хорошими темпами. В частности, только по итогам прошлого года товарооборот составил 2 миллиарда долларов США. По сравнению с 2016 годом рост составил 31,2 процента. Если же говорить о первом полугодии этого года, товарооборот вырос на 35 процентов. Рост произошел и по импорту, и по экспорту. Основными направлениями экспорта считаются черные металлы, нефтепродукты и пшеница. В составе импорта преобладают овощи, фрукты и орехи», — сказал К. Баедилов.

Вице-министр также отметил, что инвестиции из Узбекистана в Казахстан за последние 10 лет составили 31,3 миллиона долларов, из них половина вложена в 2016 году. Казахстанские инвестиции в Узбекистан составили за последнее десятилетие 114,4 миллиона долларов.

Как сообщил К. Баедилов в своем докладе, поправки в Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года вносятся в связи изменениями, внесенными в модельную конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития. Протокол вносит ряд изменений в действующее на данный момент соглашение и ставит несколько целей.

Во-первых, укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств, расширив обмен информацией на все виды налогов. Во-вторых, применять меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов, предусмотренные внутренним законодательством. В-третьих, устранить проблемы двойного резидентства по юридическим лицам. В-четвертых, облагать доходы от некоторых видов деятельности с первого дня осуществления такой деятельности. Кроме того, протоколом актуализированы наименования налогов, на которые распространяется соглашение, уточнены положения статей: «Проценты» и «Роялти», «Независимые личные услуги».