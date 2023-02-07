Квартиры по передовым технологиям от Capital Invest Construction

Это концепт новой квартиры в жилом комплексе Capital City. В квартирах трёхметровые потолки, крепкие стены, отличная тепло- и шумоизоляция.

В шоуруме офиса отдела продаж специалисты покажут и расскажут, как будет выглядеть ваша будущая квартира.

Эдуард Манукян, руководитель отдела продаж:

«Здесь представлена однокомнатная квартира 50 квадратных метров, ЖК Capital city. Здесь вы видите кухню студию, обратите внимание на потолок – высокие потолки 3 метра. В общем, квартиры мы сдаем в свободной планировке, отделка будет улучшенная черновая, то есть вся грязная работа застройщиком будет сделана, но вы можете получить квартиру в готовом виде, под ключ. Обратите внимание на окна, французский витраж, они большие, 2,20 на 1,80 м– отличный обзор, установлены биметаллические радиаторы, специальная плёнка на окнах от ультрафиолета, и отличная шумо-теплоизоляция, плюс защита от детей, то есть ребёнок не откроет это окно».

Компания Capital invest construction на казахстанском рынке уже 20 лет. Проект Capital city в Шымкенте первый, при этом он является флагманом по применению новых технологий. Это будет самое высокое здание города — в 25 пять этажей, фасад которого выполнен из стеклофибробетона – это ударопрочный огнестойкий материал, который не выгорит через несколько лет, гарантия не него 100 лет. Эти и другие преимущества вызвали покупательский интерес и высокий спрос на будущие квартиры.

«Я безмерно благодарен компании Capital invest constraction, я купил квартиру площадью 84 квадратных метра, на восьмом этаже. Мне нравится, что в жилом комплексе использованы лучшие строительные материалы, а сами квартиры продают по хорошим ценам«, — говорит клиент Максат Канаев.

На открытие офиса продаж приехал и аким Шымкента. Мурат Айтенов отметил: Шымкент в 2022 году высшей аудиторской палатой Республики Казахстан был признан лучшим городом для ведения бизнеса. Один из главных проектов – развитие микрорайона «Шымкент сити», с концепцией – строительства города — внутри города, с созданием необходимых условий для комфортной жизни: от школ и детских садов, до гостиниц и театров. Компания Capital Invest Construction — одна из крупных строительных компаний, которая участвует в комфортном развитии микрорайона. Благодаря вложениям, город смог привлечь около 460 миллиардов тенге частных инвестиций. Специалисты компании отмечают: кроме комфортных квартир, жильцам предоставят широкую территорию досуга.

«Это многофункциональные помещения, такие как фитнес зал, банкетный зал на 30 человек — даже 2 будет, караоке комнаты, йога, плейстейшн, 3 музыкальные комнаты, детские игровые комнаты, комнаты для рисования детей, кинотеатр семейный. Чтоб вы понимали, это не коммерция, это сделано для досуга наших клиентов первую очередь», — говорит руководитель отдела продаж Capital city Эдуард Манукян.

Специалисты компании Capital Invest Construction подберут для Вас как небольшие квартиры-студии, так и престижные апартаменты — шикарные пентхаусы.

Объект сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале этого года.

Стоимость квартир от 21 миллиона тенге, с первоначальным взносом от 7 миллионов. Квартиры можно купить в ипотеку или за наличный расчёт.

При 50 или 100% предоплате можно получить скидку от застройщика.

Адрес отдела продаж: г. Шымкент, проспект Кунаева, 35а (ЖК Арай, 1 этаж) ;

г. Шымкент, пр. Байдибек би, 130/5

Контактные данные: +77475199999

Адрес стройки : Capital City, жилой комплекс, Проспект Байдибек би, 127/7 стр,

Официальный сайт ЖК «Capital City» https://capital-city.kz/

Официальный сайт застройщика: https://capital-construction.kz/