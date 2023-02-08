В Шымкенте стартует новая программа жилья

В новой жилищной программе смогут принять участие медицинские работники, педагоги и воспитатели, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты и сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан». Условия самые доступные — первоначальный взнос 10% и процентная ставка 5% годовых.

Сотрудники управления жилья Шымкента и «Отбасы Банка» провели брифинг, на котором рассказали о работе в прошлом году и поделились планами на 2023 год.

Как рассказали специалисты, сегодня в городе реализуется несколько программ по обеспечению граждан жильём, в том числе и горожан из числа социально уязвимых слоёв населения.

3 тысячи 246 квартир выделены очередникам Шымкента управлением жилья в прошлом году. 748 арендных квартир приобрели горожане из числа социально уязвимых слоёв населения — многодетные семьи, а так же сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 857 квартир выдано работающей молодёжи.

Как говорят специалисты, процедура приобретения квартир была прозрачной и проходила по нескольким жилищным программам.

«1642 граждан, состоящие на учёте на жильё приобрели ипотечные квартиры через Отбасы банк по программам 2-10-20 — «Бакыты отбасы» и по программе «Шанырак». В этом году планируется выделить многодетным семьям и другим социально-уязвимым слоям населения 1323 арендные квартиры, 324 квартиры для работающей молодёжи — 888 квартир, госслужащим, стоящим в очереди на жильё, 111 квартир», — рассказала руководитель ГУ «Управления жилья города Шымкента» Жанат Утебаева.

В этом году, по ипотечным программам, квартиры смогут приобрести около 2 тысяч семей. Так по программе «5-20-25»- планируется выделить 1 454 квартиры, по программе «Бақытты отбасы» — 394 квартиры и 71 квартира будет выделена по программе «Шанырак». В планах управления и модернизация ветхого жилья.

«По городу Шымкенту в 2023 году планируется 26 домов модернизировать по реновации. Здесь разъяснительную работу ведут акиматы, здесь выбираются те дома, которым 50 и даже есть те, которым 100 лет. Сейчас бюджетных денег не выделено, это ведётся за счёт инвесторов, а работу с инвесторами ведёт СПК. Это если согласие жителей будет, тогда дома будут сносить, без согласия сносить не будут», — говорит руководитель ГУ «Управления жилья города Шымкента» Жанат Утебаева.

В этом случае вопрос обеспечения жильём будет решаться непосредственно с инвестором по обоюдному согласию с жильцами дома. Здесь возможны разные варианты. От временной аренды жилья до покупки квартиры на вторичном рынке. Большинство жилищных программ в городе реализовывались посредством Отбасы банка.

«В 2022 году из 2096-ти квартир, выданных по программе «5-20-25», 1 641 квартира под 2% и под 5 %, были выделены многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. В этом году в январе и в феврале 492 квартиры дополнительно проведены через конкурс. Узнать, где расположены квартиры и как проходит конкурс, можно узнать на нашем сайте «baspana.kz», — рассказал заместитель руководителя регионального филиала АО «Отбасы банк» в г. Шымкенте Еркин Ахыншиев.

В этом году в Шымкенте будет запущена региональная программа «Камкор». Она поможет приобрести жильё шымкентским специалистам, которые не вошли в ранее утверждённые статусы кандидатов на приобретение жилья. В ней смогут принять участие медицинские работники, педагоги и воспитатели, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты и сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан». Все подробности можно узнать в Отбасы банке.