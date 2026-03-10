Карьер вызывает дефицит воды и разрушает дороги

Жители села Акбулак Сайрамского района недовольны работой карьера рядом с населенным пунктом. По их словам, из-за добычи гравийной смеси снизился уровень грунтовых вод, ухудшается и экологическая ситуация.

Вследствие чего возник дефицит воды, из-за чего некоторые фермеры рискуют остаться без работы.

Колодец во дворе жителя села Акбулак, фермера Кима Родена, высох. По его словам, до начала разработки карьера на окраине села из колодца глубиной всего 20 метров стабильно шла вода.

Однако со временем уровень воды начал снижаться и в итоге, ценный ресурс полностью исчез. Фермеру пришлось вырыть новый колодец.

Ким Роден, фермер: «Я переживаю, что вода снова может исчезнуть. Карьер копают очень глубоко. К тому же он расположен слишком близко к селу. Туда может упасть и человек, и скот».

Без воды осталась не только его семья. По словам сельчан, помимо колодцев, высохли и родники.

Балтабек Мамыров, житель: «Раньше в селе было 3–4 родника. Сейчас все они исчезли. И родник в центре, и тот, что течёт с холма, — оба высохли».

Местные власти не отрицают снижение уровня подземных вод. Однако, по их словам, у них нет полномочий остановить работу карьера. Его владелец, предприниматель, арендовал этот участок до следующего года.

Шухратулла Убайдуллаев, заместитель акима Сайрамского района: «С этой осени они должны прекратить работу. Затем провести рекультивацию, и в 2027 году полностью вернуть землю государству. Мы можем только проводить мониторинг, но не имеем права останавливать добычу и ограничивать объёмы вывозимого камня».

Связаться с предпринимателем и получить его комментарий не удалось. Более того, охрана не пустила съёмочную группу на территорию карьера.

Жителей села беспокоит не только нехватка воды.

Они сетуют на пыль и шум в летнее время.

Кроме того, тяжёлые грузовики разбивают дорогу, построенную за бюджетные средства. Однако, несмотря на жалобы сельчан, пока никто не может ограничить работу карьера.