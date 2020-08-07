Полицейские Туркестанской области пресекли факт незаконной добычи песка

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Таза Казахстан» сотрудниками природоохранной полиции ДП Туркестанский области проводятся рейдовые мероприятия по выявлению экологических правонарушений, а также разъяснительные работы на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период карантина.

Так, в ходе рейдовых мероприятий в Отырарском районе стражи порядка совместно с природоохранной инспекцией задержали местных жителей, незаконно добывавших и перевозивших песок возле одной из сел. Полицейские изъяли у нарушителей две грузовые автомашины и погрузчик, которые водворили на штрафстоянку.

Данный факт зарегистрировали в Отырарском РОП по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Грузовые автомашины и экскаватор стражи порядка водворили на штрафстоянку. Собранные материалы будут направлены в соответствующие органы для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство и беречь природу.