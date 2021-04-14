На территории города Шымкент работают 17 недропользователей, добывающих общераспространенные полезные ископаемые.

Руководитель городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования доложил о ходе работ в данном направлении.

На сегодняшний день дела по принудительному взысканию долгов 13 недропользователей, не исполнивших контрактные обязательства, не совершивших социальные выплаты, направлены в суд городов Шымкент и Нур-Султан, уже приняты решения.

В целях установки контрольно-измерительных приборов (весов) на территории карьера и камнерезных машин с недропользователями города Шымкент проведено совещание, на котором были представлены предупредительные письма. В результате 10 недропользователей установили контрольно-измерительные приборы.

Также ведется надзор за восстановительными работами территорий недропользователей, контракты которых были расторгнуты.