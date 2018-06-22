В Аль-Фарабйском районном суде Шымкента оглашен приговор экс-судье Мактааральского районного суда №2 Абаю Ниязбекову. Он был задержан по подозрению в получении взятки в размере 500 000 тенге, сообщает Тimeskz.kz.

Как прокомментировал сегодня на брифинге судья-координатор этого суда Гани Байарыстан, обвиняемый рассматривал дело о трудовом споре, ответчиком по которому проходил директор одной из мактааральских школ. Судью попросили посодействовать в вынесении решения в пользу директора. Итогом стало задержание служителя Фемиды с поличным. В ходе судебного расследования подозреваемый не признал вины.

Суд счел доказательным обвинение по ст.366 ч.2 УК РК «Получение взятки в значительном размере» и вынес приговор: отправить за решетку на 4 года и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу. Судя по боевому настрою, осужденный будет обжаловать его во всех высших инстанциях.

С начала года это уже второй обвинительный приговор за противоправные действия служителям Фемиды в Туркестанской области.