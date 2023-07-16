Крупный пожар в Шымкенте: Горела крыша

15 июля в 15:45 в Шымкенте на улице Казыбек би загорелась крыша недостроенного двухэтажного здания.

На место происшествия были направлены силы и средства по вызову №1 БИС. Пожар удалось локализовать в 17:34, а потушить полностью лишь через час.

Черные клубы дыма напугали жителей города. Горожане снимали произошедшее на камеру и успели распространить видеозаписи в социальных сетях. Жители пишут, мол, здание принадлежит семье крупных предпринимателей Сейтжановым, а еще то, что рядом с пожаром находится АЗС.

К счастью огнеборцы в количестве 47 человек с помощью техники полностью потушили пожар. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания пока что неизвестны.