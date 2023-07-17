Что известно к этому часу о крупном пожаре в магазине техники

Крупный пожар на площади Ордабасы нанес огромные убытки магазину бытовой техники.

Кровля двухэтажного здания — самого магазина начала гореть в 15:24, практически сразу огонь перекинулся и на отдельностоящий пристроенный к нему склад. Внутри него находилась бытовая техника, и как говорят люди, большая часть товара сгорела.

«Произошло загорание кровли двухэтажного магазина бытовой техники «Темирлан» на плошади 150 кв.м., а также пристроенного склада на площади 650 кв.м. Общая площадь пожара составила 800 кв.м», — говорится в сообщении ДЧС Шымкента.

Пока огнеборцы тушили пожар, неравнодушные жители начали выносить уцелевшую технику на безопасное расстояние. Видеозаписи жильцы публикуют в социальных сетях. На кадрах видно, что добровольцев много, холодильники, морозильники, коробки с техникой выставлены прямо на дороге. Ситуацию с пожаром усугубила и свойственная шымкентскому июлю жара. Столбики термометров сегодня доходили до 40 градусов.

Пожар был локализован в 16:45 и почти час понадобился спасателям, чтобы потушить его полностью. К счастью, сведений о пострадавших и погибших нет.Спасатели вовремя вынесли в безопасное место 5 газовых и 1 кислородный балон. На место происшествия выезжали 120 сотрудников ДЧС, 17 единиц техники и бригада филиала Центра медицины катастроф.

Практически сразу с момента появления первых видео о пожаре к месту выехал и аким Шымкента Мурат Айтенов. Причина пожара выясняется.