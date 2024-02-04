Почему не помогают таблетки

Есть разные причины, почему таблетки, предназначенные для борьбы с болезнями, не помогают. Одна из самых распространенных – неправильное обращение с лекарствами. Эффективность лекарственных средств зависит от множества причин, среди которых время приема, совместимость или несовместимость с другими препаратами и продуктами, интервал между приемами, условия хранения и т.д.

ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Когда лекарства назначает врач, то в рецепте он указывает, как их принимать. И пренебрегать этими указаниями нельзя. Если вам приходится оставлять рецепт в аптеке, то перед этим сфотографируйте его на смартфон или перепишите.

В самих упаковках с таблетками обязательно имеется листок-вкладыш. Для пациента это официальный документ, содержащий информацию, необходимую для правильного самостоятельного применения лекарственного препарата. В нем содержатся указания о дозировке, времени применения, соотношении с приемом пищи, необходимости соблюдения специальной диеты, о действиях пациента в случае пропуска приема очередной дозы.

Следование правилам приема может в очень большой, если не решающей, степени повлиять на действие лекарства.

ДО, ПОСЛЕ И ВО ВРЕМЯ

В инструкциях по приему большинства лекарств указывается, как пить их по отношению к приему пищи: натощак, до, после или во время еды.

Натощак – это минимум за полчаса до завтрака.

До еды – не менее чем за 30-40 минут до того, как вы сели за обеденный стол.

После еды – через 1,5-2 часа после трапезы.

Прием во время еды означает, что выпить лекарство надо непосредственно во время приема пищи.

Запивать большинство препаратов советуют чистой негазированной водой в объеме не менее 100 мл, то есть половины стакана. В некоторых случаях объем воды может быть не менее 200-250 мл (стакан). Не рекомендуется запивать большинство таблеток/капсул чаем, кофе, кока-колой, пепси-колой, сладкими соками, газировкой, алкогольными напитками.

В отдельных редких случаях лекарства рекомендуется запивать молоком, но это исключение из правил, которое обычно оговаривается в инструкции. Зато категорически нельзя совмещать с молоком ферменты, антибиотики и ряд других лекарств. Иногда в аннотации к препарату можно встретить прямое упоминание о недопустимости употребления молока в период лечения.

Давайте на примере рассмотрим, почему нельзя запивать таблетки, например, чаем или кофе.

Эти напитки содержат кофеин и L-теанин. В сочетании с различными лекарственными средствами эти вещества могут сыграть опасную роль. К примеру, кофеин ухудшает усвоение железа, поэтому железосодержащие препараты, употребляемые вместе с кофе и чаем, становятся менее эффективными.

С осторожностью следует подходить и к одновременному употреблению антидепрессантов с кофеиносодержащими напитками. Невозможно предвидеть, как именно это соседство скажется на вашем организме.

Не следует запивать зеленым чаем лекарства, предназначенные для разжижения крови и профилактики тромбоза, так как в этом напитке содержится витамин К, снижающий эффективность препарата.

Учесть все эти нюансы простому потребителю очень сложно, так что не рискуйте и запивайте свои таблетки просто водой.

Еще один момент. Если вы только что выпили кофе или крепкий чай, а следом приняли таблетку и запили ее водой, то в вашем желудке они все равно окажутся в опасном соседстве. Учтите также, что если вы лечите горло рассасывающими таблетками, аэрозолями/полосканиями, то в течение 1-2 часов после процедуры (или как указано в инструкции) желательно не пить и не есть.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ

Если лекарственные препараты назначили принимать несколько раз в день, то рассчитывать интервал нужно, исходя из 24 часов:

* если лекарство нужно принимать два раза в день, то интервал между приемами составит 12 часов (например, в 8:00 и 20:00),

* если три раза – то 8 часов (например, в 7:00, 15:00 и 23:00),

* если четыре раза, то интервал будет 6 часов (например, 6:00, 12:00, 18:00 и 00:00),

* если назначен прием лекарства раз в сутки, то нужно принимать препарат ежедневно в одно и то же время.

Гормональные, «сердечные» препараты и большинство антибиотиков следует принимать строго по часам!

Сегодня ассортимент лекарств огромен. В ряде случаев есть возможность применять один и тот же препарат 1, 2 или 3 раза в сутки при соблюдении суточной дозировки. Поэтому на приеме у врача сообщите ему, как вам удобнее принимать лекарство.

Если указано, что таблетку нужно рассасывать, то ее нельзя разжевывать или глотать целиком.

Если на таблетке нет разделительной полоски, то, скорее всего, ее нельзя разламывать.

Чаще всего нельзя делить таблетку, покрытую оболочкой, потому что оболочка защищает лекарство от действия кислой среды желудка и/или защищает желудок от действия препарата.

СЛИШКОМ МНОГО ТОЖЕ ПЛОХО

Люди со множеством возрастных заболеваний, как правило, принимают несколько препаратов: «от давления», «от сердца», «от сахара» и т.п. Стараясь вылечиться или облегчить свое состояние, пожилые принимают все новые и новые таблетки, часто опираясь на рекомендации из интернета или случайные советы. В результате препараты пьются буквально горстями.

Если вы сейчас узнали себя, то учтите: есть исследования, которые показывают, что одновременный прием большого количества препаратов повышает риск развития нежелательных реакций. Так, при назначении менее шести лекарственных препаратов нежелательные эффекты возникают в 18% случаев, при приеме более шести препаратов – у 80% пациентов пожилого возраста.

Если вам назначено несколько лечебных препаратов, принимать их надо отдельно.

Если это необходимо, тогда пейте лекарства с перерывом от 30 минут до часа. Лечащий врач обязательно должен оговорить с вами эти условия. Ведь даже самые безвредные для организма лекарства при одновременном приеме дадут большую нагрузку на желудок и печень. Кроме того, никто и никогда не скажет, как поведут себя под воздействием индивидуальной среды желудка человека несколько медицинских препаратов, принятых одновременно.

При возникновении нежелательных эффектов обязательно обратитесь к врачу.

ЛЕЧИТЕСЬ ДО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Есть правило – лечение необходимо доводить до конца. Часто люди, почувствовав себя лучше, прекращают прием препарата. Особенно это касается лечения антибиотиками. Ни в коем случае нельзя прекращать их прием, даже если симптомы болезни уменьшились или исчезли. Объясним, почему. При лечении этими препаратами сначала погибают наиболее слабые микроорганизмы, потом – более стойкие и в самом конце – все остальные. Если не провести полный курс лечения, то самые стойкие микроорганизмы выживут, приспособятся к этим лекарствам и при последующих заболеваниях уже не будут чувствительными к этому антибиотику. Или будут чувствительны к более высокой дозе, но небезвредной для организма.

Конечно же, мы не устаем напоминать, что принимать антибиотики без назначения специалиста нельзя!

Если во время лечения у вас появился какой-либо побочный эффект, то нужно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего его применения.

ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Обращали ли вы внимание, что в аптеке некоторые препараты фармацевт достает вам из холодильника? Это не просто так. Дело в том, что для каждого лекарства существуют свои условия хранения. И они должны быть такими, чтобы обеспечить сохранность свойств лекарства на протяжении всего срока годности.

Покупая в аптеке препараты, обязательно обратите внимание на условия их хранения. Эти данные всегда приведены на внешней упаковке и в инструкции к препарату или изделию. Многие лекарства плохо переносят температуру выше 18-20°C, прямые солнечные лучи и влагу. Часто встречается надпись «Хранить в сухом прохладном, защищенном от света месте». К подобным средствам относятся почти все глазные капли, некоторые препараты для ушей, свечи, мази, препараты на основе интерферона, некоторые препараты с бифидокультурами, инсулин. Такие препараты лучше размещать на дверце холодильника или на нижней полке, подальше от морозильной камеры (замораживать препараты нельзя, они теряют свои свойства).

При комнатной температуре в затемненном месте, избегая нагрева солнечными лучами, обычно хранят твердые и газообразные (аэрозоли) лекарственные формы.

Храните лекарства в индивидуальных упаковках вместе с инструкцией по применению. Перед применением медикамента не полагайтесь на память или интуицию, обязательно сверьтесь с инструкцией.

Следите за сроком годности. Лекарства фабричного изготовления обычно имеют достаточно длительные сроки хранения (в среднем 2-5 лет). Лекарства, изготовленные в аптеке, не рассчитаны на столь длительный срок хранения. Водные настои, микстуры, отвары, порошки портятся очень быстро. При комнатной температуре их можно хранить до 5-10 дней. Как только раствор мутнеет или в нем появляются хлопья, он становится непригодным к употреблению.

Медикаменты удобнее хранить раздельно в соответствии с лекарственной формой: отдельно твердые лекарственные формы (таблетки, драже, гранулы, капсулы) и порошки, отдельно жидкие лекарства (капли, настойки, бальзамы), наружные (растворы, мази, кремы, линименты), отдельно перевязочный материал и медицинские изделия (термометр в защитной упаковке, перчатки, напальчники, пипетки, грелку, спринцовки, шприцы), отдельно травы.

Не допускается прием лекарств с истекшим сроком годности. Самое малое, что будет от просроченного лекарства, – это неэффективность лечения, а самое опасное – вред здоровью.