Пожар уничтожил съемную времянку, где проживала многодетная семья

Назира Дуйсенбаева не сдерживает слез, вспоминая день, когда пожар практически полностью уничтожил съёмное жильё.

В сильные морозы мать-одиночка с 6 детьми оказалась на улице.

«Примерно в шесть утра начала гореть крыша, я стала самостоятельно тушить огонь. Когда поняла, что сама не смогу справиться, взяла детей и выбежала на улицу. Всё было в дыму. Я укутула детей одеялом и отвела к соседке. Ничего практически не смогла из вещей спасти. Уцелели только кровати, посуда и стол», — говорит Назира Дуйсенбаева, погорелец.

Назира Дуйсенбаева снимала небольшой дом в жилом массиве Кайнар-Булак. Женщина не работает, говорит всё время уходит на воспитание детей, один из которых — ребенок с тяжелым заболеванием. Отец шестерых детей семью бросил. Женщина живет на пособия. Денег не то чтобы на новое жилье, на восстановление дома не найти.

«В семь утра приехали пожарные и потушили пожар. Старший сын лежал здесь, кажется на него что-то упало, он обжегся. Когда начался пожар мы спали, даже запаха дыма не почувствовали. Этот дом мы снимали за 15 тысяч. Хозяин жилища настаивает на том, чтобы мы отремонтировали дом за свой счет. А мы еле концы с концами сводим, пятилетней дочери должны были сделать операцию. Но вот теперь у нас беда», — рассказывает женщина.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности печного оборудования. Возгорание тушили 15 пожарных.

Нурсултан Жорабек, старший инженер управления государственного пожарного контроля ДЧС г.Шымкента:

«12 января в 7:11 в Абайском районе, на Кайнар булаке загорелась крыша времянки, общая площадь которой составляет 36 кв.м. Дом расположен по улице Виноградная. Пожар локализован в 7:56 и полностью потушен в 8:03. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности печи на твердом топливе».

Назиру пока приютила соседка. На восстановление дома уйдет немало времени и денег. Женщина надеется на добрых людей, которые помогут со строй-материалами и сбором средств. Счета Назиры заблокированы, многодетная мать просит отправлять деньги на карту соседки.

Только за один день неравнодушные казахстанцы собрали многодетной маме около 10-ти миллионов тенге. Волонтеры, журналисты и общественники помогли семье продуктами и одеждой. Сбор средств продолжается.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

KASPI: 8-702-762-14-57 Алмира С (соседка Назиры Дуйсенбаевой)

Контактный телефон: 8-747-347-25-87 Назира Дуйсенбаева