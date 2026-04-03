В Казахстане распространяется новая схема мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь медицинскими работниками, чаще всего сразу после посещения поликлиник.

Под предлогом записи на приём или уточнения данных они выманивают SMS-коды и личную информацию, после чего получают доступ к банковским сервисам и оформляют кредиты на имя жертвы.

Набирает обороты новая схема мошенничества. Злоумышленники звонят казахстанцам сразу после их визита в государственные поликлиники, и просят продиктовать код из сообщения. Жертвой преступников едва не стала 77-летняя жительница столицы. Об этом рассказала ее дочь в социальных сетях.

«Вчера мама (77лет) вышла с поликлиники и тут же звонок: «я врач иммунолог, вас ко мне направили. Сейчас код пришел — назовите для записи». Мама, конечно же сказала , так как она реально вышла с поликлиники и ей сказали проверить почки. И тут начался такой бомбеж звонков. Я не сразу сообразила, отклонила звонки, позвонила в банк. Потом я специально позвонила в поликлинику и диспетчер сказала: мы никогда не просим код. Позже пришло несколько сообщений из разных банков «кредит одобрен». Предупредите родителей»!, — пишет пользовательница социальных сетей.

В министерстве здравоохранения заявили, что звонки не связаны с работой поликлиник. Неизвестные представляются медработниками и, пользуясь доверием пожилых людей, пытаются ввести их в заблуждение.

«Подтверждённых фактов взлома или несанкционированного доступа, позволяющего отслеживать посещения пациентов в режиме реального времени, не зафиксировано. При поступлении официальных обращений по фактам возможной утечки персональных данных проводятся проверки с привлечением уполномоченных государственных органов. Вместе с тем описанные случаи имеют признаки распространённых мошеннических схем», — министерство здравоохранения РК.

МВД также предупреждает о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за руководителей компаний, представителей госорганов и ВУЗов.

Используя поддельные аккаунты и номера, они связываются с гражданами через звонки и мессенджеры, сообщают о якобы утечке данных или угрозе хищения средств, создавая давление и ощущение срочности.

«С данной схемой был связан один из самых финансовых успешных взломов. Это когда в Сингапуре сгенерировали образ генерального директора компании. Он совершил звонок и попросил перевести финансовую службу несколько миллионов долларов. Соответственно, компания получила серьезный ущерб. К этому добавится большое количество дипфейков, генерированных для того, чтобы повысить вес таких сообщений», — Калилалло Байтасов, эксперт в кибербезопасности.

Правоохранители призывают не доверять таким звонкам, не передавать личные данные, коды из СМС и банковские реквизиты.