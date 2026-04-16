Мошенники выдают себя за участников госпрограмм

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает о мошенниках, которые обещают помощь в получении жилья, кредита или списании долгов якобы по госпрограммам.

Злоумышленники предлагают «гарантированное одобрение» или «ускоренное оформление», требуют предоплату и затем исчезают.

Для обмана используются фальшивые сайты, объявления в соцсетях и звонки от псевдоконсультантов.

Гражданам советуют проверять информацию только на официальных государственных ресурсах, не переводить деньги незнакомцам и не передавать персональные данные.

