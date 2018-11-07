Здесь зарегистрировано свыше 72 тыс. работодателей, которые опубликовали порядка 620 вакансий.

В Казахстане в рамках цифровизации социально-трудовой сферы создана электронная биржа труда, которая стала первой среди стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Биржа представляет собой крупнейшую базу данных Enbek.kz. На сегодняшний день здесь зарегистрировано свыше 72 тыс. работодателей, которые опубликовали порядка 620 вакансий. Более 318 тыс. граждан уже устроились на постоянную работу за 2018 год.

Благодаря интеграции и Enbek.kz с M-Gov теперь уведомления можно получать в личном кабинете M-Gov. Также работать с биржей можно через приложения на базе Android и iOS.

В скором будущем будет реально:

определение актуальных навыков для трудовых ресурсов посредством банка компетенций, внедренных на портал Enbek.kz и в систему «Рынок труда» Центров занятости населения;

интеграция с единой системой учета трудовых договоров в части регистрации договоров работодателями;

передача в ЦЗН в режиме онлайн информации о прогнозируемых рабочих местах и о планируемом высвобождении работников посредством личного кабинета работодателя.

Усовершенствование систем социально-трудовой сферы будет проходить до конца 2020 года.

В рамках пилотного проекта по регистрации трудовых договоров, на данный момент в список пилотных организаций входит 21 предприятие. Всего на данный момент в системе зарегистрировано 5460 договоров. Разработана инструкция по работе подключения предприятий к проекту e-HR для регионов. На данный момент проконсультировано 249 предприятий из которых 24 предприятия начали дорабатывать свои информационные системы для дальнейшей интеграции.

Как пользоваться электронной биржей соискателю работы.

Для регистрации на портале нужно пройти по ссылке www.enbek.kz и нажать кнопку «Войти» в правом верхнем углу главной страницы. Откроется новое окно, в котором необходимо выбрать кнопку «Регистрация». После нажатия откроется форма регистрации с полями для заполнения.

В случае, если имеется зарегистрированный аккаунт в какой-либо из социальных сетей Facebook, Vkontakte, OK, MailAgent, возможно войти на портал (авторизоваться) через соответствующие кнопки сразу, без процедуры регистрации.

Для добавления резюме в личном кабинете необходимо нажать на ссылку «Добавить новое резюме» или воспользоваться кнопкой «Добавить». При нажатии на кнопку «Сохранить» созданное резюме отобразится в Личном кабинете соискателя и на портале.

Аналогично соискатель имеет возможность добавлять резюме на другие желаемые должности, во вкладке «Резюме» нажмите на кнопку «Добавить». Соискатель в любое время может изменить размещенное резюме, нажав выпадающем меню «Действие» на соответствующую ссылку.

После добавления резюме можно воспользоваться функцией подбора вакансий. Для этого необходимо в Личном кабинете во вкладке «Резюме» выбрать резюме и в выпадающем меню «Действие» нажать на ссылку «Подбор вакансий».

Портал автоматически подберет и составит список подходящих вакансий для соискателя.

Отправить резюме работодателю можно из каждой карточки вакансии, нажав на кнопку «Отправить свое резюме» в конце страницы с вакансией.

Список вакансий, на которые было отправлено резюме можно просмотреть во вкладке «Отправленные резюме» в личном кабинете.

Во вкладке «Полученные приглашения» Личного кабинета находятся приглашения на собеседование, отправленные работодателями. Рассмотрев приглашение, можно принять его и оправить сообщение о согласии прийти на собеседование работодателю или отказаться от собеседования по средствам портала.

Для того чтобы увидеть текст приглашения необходимо нажать на кнопку «Сообщения» напротив приглашения во вкладке «Новые». Далее откроется страница с текстом приглашения.

Каждый соискатель на портале может пройти тест на Профориентацию и определить, в какой профессии ему будет легче себя реализовать. Пройти тест можно перейдя по ссылки «Профориентация» в шапке сайта или во вкладке в Личном кабинете.

По результатам прохождения теста соискателю будет предложен список подходящих профессий. Результаты пройдённых тестов сохраняются в Личном кабинете, где их можно просмотреть в любое время, сохранить в формате *pdf.

Для того чтобы перенеси резюме в архив необходимо в Личном кабинете нажать в выпадающем меню «Действие» напротив резюме ссылку «Перенести в архив».

Далее обязательно необходимо ответить на вопрос «Помог ли Вам портал в трудоустройстве?» выбрав кнопку «Да» или «Нет».

Если необходимо восстановить перенесенное в архив резюме нужно перейти в Личном кабинете во вкладку «Архив резюме», нажать в выпадающем меню «Действие» напротив резюме ссылку «Восстановить из архива». Перед восстановлением резюме из архива необходимо убедиться в актуальности данных, откроется форма для редактирования резюме, в которой можно изменить любые данные, выбрать срок хранения резюме на портале и восстановить его, нажав на кнопку «Сохранить».