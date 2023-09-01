1 сентября в Шымкенте откроют двери сразу 18 новых школ. Большую часть из них построили инвесторы. За счёт них удалось разгрузить переполненные госшколы.

Подарок к новому учебному году получили жители одного из активно растущих микрорайонов. Там открылась национальная школа. Получать знания здесь смогут 350 детей. Школа ставит приоритетом — воспитание, основанное на традициях казахского народа и современное конкурентное образование. Дети также смогут посещать кружки актерского мастерства, ораторского искусства, хореографию, научатся играть на домбре, пианино. А еще можно будет освоить гончарное искусство, шахматы, журналистику и даже джиу-джитсу. По желанию дети смогут слушать курсы по личностному развитию от успешных казахстанцев.

«Обучение проводится согласно государственным образовательным стандартам. Кроме того, предметы естественно-научного направления проходят на двух языках – казахском и английском. Одно из главных направлений – воспитание, национальные традиции, обычаи – дети об этом будут знать» — говорит Серикболсын Жакыпбек, директор школы.

«Мы открываем свою первую школу в городе Шымкенте. Шымкент выбрали не случайно. Это город, где можно почувствовать национальный колорит. Каждый наш класс назван в честь отдельных деятелей партии Алаш, интеллектуалов нации. Наши дети будут знать историю их жизни, и какой они внесли огромный вклад в духовное возрождение нации», — говорит Кайрат Жолдыбайулы, основатель школы.

В городском управлении образования отметили, что бизнесмены сейчас стали активно вкладываться в школы и детсады. 1 сентября в мегаполисе больше не будет школ с трехсменным форматом обучения.