Новые требования к водосчетчикам утвердили в стране

В Казахстане утверждены новые требования к приборам учета водоснабжения. Соответствующие поправки внесены приказом министра промышленности и строительства в правила выбора, монтажа и эксплуатации систем учета воды в населенных пунктах.

Обновленные нормы направлены на внедрение автоматизированной передачи данных в информационно-измерительные системы и системы учета энергопотребления. В документе особое внимание уделено цифровизации и повышению прозрачности учета ресурсов.

Согласно изменениям, устанавливаются требования к единой сети передачи данных стандарта NB-IoT с возможностью применения технологии LoRaWAN. При этом приоритет при эксплуатации будет отдаваться сети NB-IoT, а ранее установленные приборы на базе LoRaWAN смогут использоваться до завершения срока их службы.

В правила также включены новые положения, предусматривающие:

— определение дистанционного сбора и передачи данных;

— внедрение автоматизированной системы учета энергопотребления;

— классификацию приборов учета по месту установки, принципу действия и способу передачи данных (NB-IoT, LoRaWAN);

— требования к монтажу, эксплуатации и гарантийному обслуживанию оборудования.

Кроме того, закреплено требование: гарантийный срок обслуживания приборов учета должен составлять не менее пяти лет.