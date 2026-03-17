Президент призвал к единству и реализации реформ

Редактор Юлия Машковская
15
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что новая Конституция «открывает новую веху в развитии Казахстана» и стала символом «общенационального единства и поддержки реформ».

Президент подчеркнул, что стране необходимы «мир и дружба, терпение и настойчивость», а главная задача — «безотлагательно начать воплощение намеченных планов».

Он отметил историческую значимость документа: «Все мы стали свидетелями и участниками великого переломного момента», поблагодарив граждан за участие в референдуме и отдельно выделив молодежь: «Настоящее и будущее Казахстана — в руках молодых людей».

Глава государства также предупредил о предстоящих вызовах: «Мы только в начале большого пути, он будет тернистым», подчеркнув необходимость «несокрушимого единства и созидательного патриотизма».

По его словам, в ближайшее время в парламент внесут новые законы: «о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, статусе столицы и административно-территориальном устройстве», а также предстоит обновление десятков нормативных актов.

Президент добавил, что «тотальная трансформация правовой и политической сферы» продолжится в течение ближайших лет, а новые конституционные принципы станут основой развития страны.

