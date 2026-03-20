Freedom broker
Программа празднования Наурыза на 21 марта

Редактор Юлия Машковская
В 11:00 в разных локациях города пройдут народные гуляния, посвящённые празднику Наурыз.

Мероприятия состоятся на площади «Астана», площади «Аль-Фараби», площади «Наурыз», а также в парке Металлургов, парке Наурыз, парке Алатау и в зоне отдыха «Арбат».

В это же время, в 11:00, на площади «Аль-Фараби» стартует гастрономический фестиваль.

В 19:00 на площади «Астана» состоится праздничный гала-концерт с участием Жубаныш Жексенулы, Айдана Меденова, Turar, Kalifarniya и группы Азия.

Завершится праздничный день в 23:00 ярким фейерверком на площади «Астана».

