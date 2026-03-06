20 иностранцев работали без документов на предприятии в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на борьбу с незаконной миграцией и предупреждение фактов торговли людьми.

«На одном из объектов предпринимательства выявлено 20 иностранных граждан, которые работали без соответствующих разрешительных документов, нарушив законодательство Республики Казахстан в области миграции», — сообщили в полиции.

Материалы по данному факту направлены в административный суд.

Руководитель предприятия привлечён к ответственности за использование нелегальных работников.

В ходе операции было выявлено более 100 нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории Казахстана.

«По каждому факту приняты соответствующие меры», — отметили правоохранители.

«Соблюдение миграционного законодательства обязательно как для иностранных граждан, так и для работодателей. Нарушение правил влечёт предусмотренную законом ответственность», — подчеркнули в полиции.