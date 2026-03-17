Студенты Шымкента сыграли в интеллектуальную игру о традициях

В рамках декады Наурызнама в Шымкенте состоялась интеллектуальная игра на тему «Роль традиций и культуры в современном обществе».

Как отметили в управлении молодежной политики города Шымкента в ней приняли участие студенты восьми высших учебных заведений города.

Целью проведения игры было повышение интереса молодежи к национальным традициям и культурному наследию, популяризация духовных ценностей, а также развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов.

Конкурс состоял из нескольких этапов.

Первый этап включал презентацию команд, второй — выразительное чтение стихотворений, посвященных культуре и традициям. Третьим этапом стал формат вопросов и ответов «Дода», также посвященный тематике праздника. В завершение участники демонстрировали свои творческие способности и таланты.

Как отметили организаторы, все команды, принявшие участие в конкурсе, были награждены благодарственными письмами.