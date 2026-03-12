«Своих не бросаем» — принцип защиты граждан за границей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабной эвакуации граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

«Наши туристы, паломники и предприниматели стали невольными заложниками конфликта. Был создан специальный штаб на базе МИДа, подключены авиакомпании, туристические компании и добровольцы. В результате из зоны боевых действий в Казахстан эвакуировано около 9 тысяч человек», — сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что Казахстан обеспечивает защиту граждан в любых критических ситуациях: «Своих не бросаем — это принцип нашей государственной политики. Бирюзовый паспорт гарантирует защиту за пределами страны».

Токаев отметил международное признание успешной операции: «Даже в мирное время такие меры требуют огромных усилий, а на фоне войны их значение кратно возрастает. Успешная эвакуация укрепила авторитет Казахстана на мировой арене».

Президент также отметил роль общества и молодежи: «Единство, ответственность, толерантность и взаимная поддержка становятся отличительными чертами нашего общества. Молодежь понимает значение этих принципов для будущего страны».

Он добавил: «Страна уверенно усиливает свой потенциал. Мир быстро меняется, и нам важно меняться вместе с ним для благополучия народа».