Туркестан предложили как площадку для мирных переговоров

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на встрече с послом Израиля заявил о готовности страны предоставить Туркестан как площадку для потенциальных мирных переговоров. Стороны обсудили текущее состояние казахстанско-израильских отношений и обменялись мнениями по актуальным международным вопросам. Особое внимание уделили обострению ситуации на Ближнем Востоке.

«Ермек Кошербаев выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и сообщил о готовности нашей страны предоставить город Туркестан в качестве площадки для проведения мирных переговоров», — министерство внутренних дел.

Ранее, в марте, президент Касым-Жомарт Токаев уже выступал с инициативой провести переговоры между сторонами конфликта в Туркестане. Тогда он подчеркнул, что Казахстан не претендует на роль посредника, но готов создать условия для диалога. В Эр-Рияде идею поддержали.