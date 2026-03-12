Токаев призвал молодежь активно участвовать в референдуме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о новой Конституции:

• Принципы защиты граждан: «Запрещено быть избранным коррупционерам даже после погашения судимости. Никто не лишится жилья без судебного решения. Конституция закрепляет институт адвокатуры, правило Миранды, неприкосновенность частной жизни, банковской тайны и персональных данных».

• Развитие науки, образования и инноваций: «Впервые на конституционном уровне закреплены поддержка науки, культуры, защиты интеллектуальной собственности и светский характер государства».

• Стабильность и правовая предсказуемость: «Законы не будут иметь обратной силы, если ухудшают положение человека. Создается специальный правовой режим для «городов ускоренного развития», что не нарушает территориальную целостность страны».

• Независимость и суверенитет: «Защита независимости, суверенитета и территориальной целостности — неизменные принципы. Народ — единственный источник власти и носитель суверенитета».

• Участие граждан: «Проект Конституции адресован молодежи. Референдум — возможность лично внести вклад в будущее страны. Ваш голос — акт созидательного патриотизма».

• Народная Конституция: «Мы учитывали каждое слово, каждую норму обсуждали с гражданами. Этот Основной закон — поистине Народная Конституция».

• Будущее Казахстана: «Конституция открывает путь к цифровизации, развитию ИИ, создает Справедливый и Процветающий Казахстан. Подрастающее поколение получит все возможности для реализации потенциала».

Президент подчеркнул: «Мы строим сильное, ответственное и современное государство. Великий Абай говорил: „Адамның адамшылығы істі бастауынан білінеді“ — о достоинствах человека суди по тому, как он начал дело».