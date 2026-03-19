Туристический бум в Туркестане в преддверии Наурыза

В преддверии праздника Наурыз Туркестан преобразился, и поток туристов заметно увеличился.

«В этом году древний город вновь стал одним из основных направлений для туристов, и почти все гостиницы города заполнены посетителями», — отметили в пресс-службе акима Туркестанской области.

По данным ведомства, уже сейчас забронировано около 90% номеров в отелях, а на праздничные выходные все места полностью заняты. Кроме того, 21 марта ожидается прибытие 250 туристов на поезде по маршруту «Алматы – Туркестан – Шымкент – Ташкент – Самарканд».

Для размещения гостей в регионе подготовлено 71 место размещения с 1 443 номерами и 3 104 койко-местами. Авиабилеты на ближайшие даты практически полностью распроданы.

«В целях снижения нагрузки на железнодорожное сообщение с 16 по 29 марта будут организованы дополнительные рейсы», — уточнили в пресс-службе.

По данным, в 2025 году Туркестан посетило более 500 тысяч туристов, что на 15,9% больше, чем в предыдущем году. Исторические достопримечательности региона осмотрели более 1 миллиона человек, что на 13% выше показателя 2024 года. На сегодняшний день в области функционируют 265 мест размещения туристов, что на 12,7% больше, чем в прошлом году.

В праздничные дни на туркестанском ипподроме пройдут международные и республиканские соревнования по десяти видам национального спорта.

«Также будут организованы концерты с участием известных в республике артистов и другие интересные мероприятия, направленные на популяризацию национальных ценностей», — сообщили в пресс-службе акима.